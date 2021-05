Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 28 mai 2021

© AOF 2021

Figeac Aéro a publié un chiffre d'affaires au cours de son exercice 2020-2021 de 201,2 millions d'euros, en repli organique de 53%. en plus de l'immobilisation du Boeing 737 MAX, l'équipementier aéronautique a subi de plein fouet la crise que traverse le secteur en raison des restrictions de déplacements provoquées par le covid-19. La division Aérostructures (81% de l'activité) est celle qui a le plus souffert de la situation avec un repli de 56,5% en organique. Néanmoins, le groupe a affiché une croissance de 13,1% au second semestre, par rapport au premier.Groupe Parot a publié un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros sur le 1er trimestre de son exercice 2021, en progression de 7,2% sur un an à données publiées et de +29,1% à périmètre comparable. Toutefois, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, il reste en recul de 8,8% en comparable par rapport à 2019 (avant crise du Covid-19), précise le spécialiste de la distribution automobile.OSE Immunotherapeutics et la fondation italiennt FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) ont annoncé l'autorisation de l'Agence Italienne du médicament (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) et du Comité d'éthique pour démarrer un nouvel essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en combinaison avec Opdivo ou avec une chimiothérapie en traitement de deuxième ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.Scor a révélé que l'AMF a indiqué au Parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer les graves accusations de manipulation de cours formulées par Covéa contre le PDG de Scor, Denis Kessler. Le réassureur prend acte et se félicite que l'AMF, saisie par le Parquet national financier au sujet d'une plainte formulée par Covéa contre Denis Kessler "a indiqué ce jour au Parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer des allégations de manipulation de cours ".Signaux Girod a réalisé au second trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros, en hausse de 9,8%. En cumul depuis le début de l'exercice, l'activité a cru de 1,9% à 45,3 millions d'euros. La division Signalisation France (71,6% de l'activité) a progressé de 5,8% sur le trimestre et de 2,3% sur le semestre, légèrement en-déçà de ce qu'attendait le groupe. Les Société Spécialisées ont pour leur part chuté de 7,2% sur le trimestre en raison de la période post élections municipales, alors que les Activités Internationales ont bondi de 45,7%.La Société des Bains de Mer a accusé une perte nette 2020/2021 de 79,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 26,1 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel est déficitaire de 103,3 millions d'euros contre un résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d'euros l'exercice précédent. La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d'affaires de 336,9 millions d'euros, en diminution de 46 % sur l'ensemble de l'exercice.Le Conseil d’administration de Sopra Steria Group, réuni le 26 mai 2021, a décidé la mise en œuvre d’un Plan d’incitation à long terme (LTI) portant sur un total de 219 800 droits à actions de performance, au bénéfice de managers du groupe, et d’attribuer, dans ce cadre, 3 000 droits à actions à son Directeur Général, Vincent Paris. Les droits à actions sont subordonnés à une condition de présence et à des conditions de performance exigeantes complétées par une condition d’attribution portant sur l’objectif de féminisation des instances dirigeantes retenu par le Conseil d’administration.Total Gabon a réalisé au premier trimestre 2021 un résultat net de - 1 million de dollars, contre une perte de - 8 millions de dollars pour le premier trimestre 2020, principalement du fait de l'amélioration du prix de vente moyen du pétrole. Le groupe pétrolier, filiale de Total, a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 88 millions de dollars, en hausse de 60%. Le chiffre d'affaires s'élève à 139 millions de dollars, en hausse de 23 % , principalement grâce à l'amélioration du prix de vente moyen du pétrole sur le trimestre.Worldline a signé 'un accord portant sur l'acquisition de 92,5 % du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau en Grèce (Network Services Provider - NSP). Le directeur général, Georges Drimiotis, conserve 7,5% du capital. La transaction a été conclue sur une valeur d'entreprise de 155 millions d'euros, représentant un multiple d'environ 11 fois l'EBO 2020.