Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 7 décembre 2018

Derichebourg Environnement, spécialisé dans le recyclage des biens de consommation en fin de vie et la collecte de déchets ménagers, s'est vu confier la gestion des déchets ménagers par la Mairie de Paris avec le renouvellement de son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème arrondissements de la capitale et le gain des 10ème et 18ème arrondissements. A compter du mois de juin 2019, Derichebourg Environnement collectera ainsi quotidiennement les déchets ménagers de plus de 430 000 parisiens.Europcar Mobility Group a ouvert de nouvelles franchises dans 16 pays à travers ses marques Europcar, Goldcar, InterRent et Buchbinder. De ce fait, le spécialiste de la location de véhicules est maintenant présent dans 135 pays. " Notre expansion dans de nouveaux pays fait partie intégrante de notre stratégie ‘Leverage and Scale Up' ", explique le groupe, dans son communiqué. " En 2019 et au-delà, nous continuerons notre développement international avec un objectif de présence dans 170 pays à fin 2020 ", conclut la société.Icade Promotion, Icade Santé et Korian ont signé trois contrats de construction de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine, qui ouvriront d'ici 2021 : Le Perreux-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93) et Saintes (17). Ces trois projets d'envergure, intégrés dans des territoires à forts besoins et facilement accessibles, constituent des projets de relocalisation de structures existantes et d'extension de leurs activités.Navya, le spécialiste français des véhicules autonomes, n'atteindra pas son objectif de chiffres d'affaires de 30 millions d'euros pour 2018. Ce dernier devrait se situer entre 17 et 19 millions d'euros, en progression de 65% à 85% par rapport au niveau atteint en 2017. Le groupe estime que la réalisation de plusieurs projets de flottes de navettes actuellement en cours de discussion, ne pourra se concrétiser qu'en 2019.Thierry Hellin mettra fin le 31 décembre prochain à ses fonctions de directeur général adjoint du groupe Pierre & Vacances-Center-Center Parcs pour créer sa société de conseil en asset management et investissements immobiliers. Le groupe lui confiera des missions de transactions immobilières et de recherche de développements, en complément et coordination avec les équipes internes du groupe.Renault souhaite terminer les premières conclusions de son enquête interne sur les rémunérations de Carlos Ghosn et d'autres cadres dirigeants d’ici environ une semaine. C’est ce qu’a révélé Bloomberg hier soir. Rappelons que le patron de Renault et de l'Alliance a été arrêté le 19 novembre dernier au Japon. Il est soupçonné d'avoir minoré ses déclarations de revenus auprès de la Bourse de Tokyo et utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles.Valneva Sweden AB, la filiale suédoise de Valneva, et Hookipa Pharma ont signé un accord de collaboration et de fabrication d'une durée de trois ans. Selon les termes de l'accord, Valneva Sweden fournira des services d'analyse, développera une mise à l'échelle des procédés de fabrication et produira du matériel d'essai clinique conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les technologies d'immunisation par vecteur des arénovirus TheraT et Vaxwave de Hookipa.Visiativ a finalisé sa prise de participation majoritaire, à hauteur de 82,5%, au capital de Dimensions Group, maison mère de Design Solutions, intégrateur des solutions solidworks et d’imprimantes 3D au Benelux. Dimensions Group, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros comprend trois sociétés, à savoir Design Solutions BV, Design Solutions BVBA et Layertec. Celles-ci entreront dans le périmètre de consolidation au 1er décembre 2018. Le dirigeant actuel, Arnaud Kooij, conserve 17,5% du capital de Dimensions Group ainsi que ses fonctions opérationnelles.