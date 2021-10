Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 8 octobre 2021

© AOF 2021

Archos a annoncé jeudi la création de la société Poladerme, détenue ce jour à 40% par Medical Devices Venture, une filiale d'Archos. L'ambition de la startup Poladerme est de devenir un leader de la spectropolarimétrie combinée à l'Intelligence Artificielle et au machine learning, appliqué à la dermatologie.Argan lance le chantier d'un nouveau site logistique de 14 000 mètres carrés sur la zone d'activité de Bolbec / St Jean de la Neuville (76) située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre via l'autoroute A29. Didactic, société normande basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres de la zone d'activité Bolbec St Jean, (76), s'est engagée dans le cadre d'un BEFA de longue durée. Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022.EssilorLuxottica lance une offre publique d'achat obligatoire sur les actions de GrandVision qu'il ne détient pas encore. Le prix de l'offre est de 28,42 euros par action en numéraire. Le Comité de Management et le Conseil de Surveillance de GrandVision recommandent à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre. La période d'acceptation commence ce vendredi et prendra fin le 3 décembre prochain.Eutelsat Communications et Deutsche Telekom ont annoncé la signature d'un accord portant sur la distribution par l'opérateur de télécommunications allemand de services haut débit par satellite via le satellite Eutelsat Konnect. L'accord signé prévoit la commercialisation de ces offres Internet à haut débit auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom et Eutelsat ont en outre convenu de réfléchir à la possibilité d'élargir leur partenariat dans le futur.HRS a réduit ses pertes annuelles et confirmé ses objectifs. Au titre de son exercice 2020/2021 clos fin juin, le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène a accusé une perte nette de 167 000 euros contre une perte de 1,003 million un an plus tôt. La perte opérationnelle courante a été limitée à 203 000 euros contre une perte de 1,272 million au titre de l'exercice 2019/2020. L'Ebitda a basculé dans le vert. Il ressort à 461 000 euros contre une perte de 718 000 euros un an plus tôt.Integragen a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 411 000 euros contre un bénéfice de 17 000 euros au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,014 millions, en hausse de 7%. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère, le chiffre d'affaires s'établit à 4,843 millions soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l'activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l'année 2020.Nacon annonce avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits " indépendants " à fort potentiel. Cette nouvelle opération de croissance externe permet de conforter le plan 2023, mais également de développer le segment des jeux indépendants au sein du groupe Nacon. La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.Quantum Genomics a annoncé jeudi le début de son étude pivotale REFRESH en Asie. " Après les approbations obtenues aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d'Europe et le recrutement des premiers patients, l'approbation de l'étude REFRESH par les Autorités Réglementaires et les Comités d'Ethique en Corée du Sud et à Taïwan représente une étape importante pour le développement de firibastat ", a commenté Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics.Savencia Fromage & Dairy a annoncé jeudi soir l’acquisition de Hope, une des marques leaders de houmous et autres dips d’origine végétale, implanté au Colorado (USA). Cette acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, intègre l’usine de Hope Foods à Louisville, dans laquelle sont fabriqués ses houmous et ses dips à base de noix. Hope Foods a été fondé il y a plus de 10 ans à Boudler Colorado, où l’entreprise a commencé à vendre sa production de houmous artisanal sur le marché de la ville. « Aujourd’hui, Hope est le n°1 de l’houmous bio aux Etats-Unis », a expliqué Savencia.