Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 9 août 2019

AIRBUSEn juillet 2019, Airbus indique avoir livré 69 appareils à 41 clients. Entre janvier et juillet, le géant aéronautique a ainsi livré 458 avions. Pour mémoire, Airbus prévoit de livrer entre 880 et 890 avions commerciaux en 2019 (contre 800 l'an dernier).EVOLISEvolis a dévoilé jeudi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste des systèmes d’impression sur cartes plastiques a dégagé un bénéfice net de 2,2 millions d'euros sur la période (-26,7% sur un an) et un résultat opérationnel de 3,3 millions d'euros (-21,2%). Il en découle une marge opérationnelle de 7,9%, contre 10,8% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 8,7% à 41,3 millions d'euros.DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies sera à surveiller vendredi sur la place de Paris. La biotech a retenté sa chance avec Viaskin Peanut, un patch high tech contre les allergies à l'arachide. Ainsi, la société a annoncé mercredi soir avoir déposé une nouvelle demande de licence biologique (BLA) auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaments (FDA). Et ce, dans le calendrier qu'elle s'était fixée. Les investisseurs ont applaudi jeudi: le titre a bondi de 10,17% à 17,88 euros sur la place de Paris.