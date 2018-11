Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 9 novembre 2018

0

AIR FRANCE-KLMAu mois d'octobre, Air France-KLM, qui regroupe les compagnies Air France, KLM, Hop ! et Transavia, a transporté 9,2 millions de passagers, un chiffre en hausse de 3,3%. Le trafic a augmenté de 4,7%. Le coefficient d'occupation a progressé de 0,5 point à 87,5%. L’activité Cargo a enregistré une progression du trafic de 3,2% le mois dernier pour des capacités en hausse de 1%, permettant au coefficient de remplissage d’augmenter de 1,3 point à 63,3%.ALBIOMAAlbioma a annoncé le lancement d'une émission d'un maximum de 1 071 731 bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables avec suppression du droit préférentiel de souscription (BSAAR) des actionnaires au profit de 42 salariés de la Société et de ses filiales et du Directeur Général de la Société.ASSYSTEMLa croissance du chiffre d'affaires enregistrée par Assystem au troisième trimestre a atteint 20,3%; dont+13,4% en organique, +7,4% d'effet périmètre et -0,5% d'effet de la variation des taux de change. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 106,9 millions d'euros. Le groupe d'ingénierie a confirmé ses objectifs annuels. Assystem vise une croissance de son chiffre d'affaires 2018 publié d'au moins 10%, dont au moins 15% au second semestre et un montant de résultat opérationnel d'activité (ROPA) consolidé au moins équivalent à celui dégagé en 2017 (26 millions d'euros).BIOMERIEUXbioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, a annoncé avoir acquis la majorité des actions composant le capital de Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co.Ltd. L'acquisition de 54 % des actions s'appuie sur une valorisation de la société de 165 millions d'euros, à laquelle il convient d'ajouter d'autres frais à hauteur de 25 millions d'euros environ, liés à l'acquisition d'autres actifs tel que des droits de distribution et la base installée existante. Suite à la prise de majorité, bioMérieux continuera d'augmenter sa participation au capital d'Hybiome.EDENREDEdenred a conclu un accord portant sur l’acquisition de Corporate Spending Innovations (CSI), un fournisseur de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord, pour environ 600 millions de dollars. Cette fintech établie et rentable enregistre depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et anticipe un Ebitda ajusté de 26 millions de dollars en 2018. La finalisation de l'opération est attendu début 2019. Celle-ci sera relutive sur le résultat opérationnel (Ebità du groupe dès 2019 et sur le résultat net, part du groupe en 2020.EIFFAGEEiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, va réaliser la construction de l'immeuble de bureaux Com'Unity à Bezons, première opération en France du promoteur belge Atenor, pour un montant de près de 84 millions d'euros. Ce projet, d'une surface de plancher de 33 800 mètres carrés, sera réalisé par Eiffage Construction en entreprise générale, accompagné de Goyer, filiale du groupe Eiffage spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de façades en aluminium et en verre.EURAZEOEurazeo a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires économique - qui prend en compte ses ventes consolidées et la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence – de 1,373 milliard d'euros après retraitement des cessions en cours, soit une progression de 11,5 % à périmètre Eurazeo constant et 9,9 % à périmètre et taux de change constants. La société d'investissement affichait une trésorerie de 382 millions d'euros au 30 septembre 2018 et 740 millions d'euros proforma de l'ensemble des opérations signées et des rachats d'actions jusqu'à fin octobre.INGENICOA l’occasion de la publication des résultats du troisième trimestre, Natixis a réitéré ses ambitions stratégiques et financières communiquées le 12 septembre. Dans l’optique d’accélérer sa croissance et la création de valeur, la banque pourrait investir jusqu’à 2,5 milliards d’euros entre 2018 et 2020 (~0,4 milliard déjà investis). Ces investissements porteraient prioritairement sur les métiers de Gestion d'actifs et de fortune et secondairement sur les Paiements et sur la Banque de grande clientèle. Dans le premier domaine, il souhaite prendre part au mouvement de consolidation de l'industrie (par exemple : acquisitions, combinaison d'actifs). Natixis reconfirme ne pas envisager une OPA sur Ingénico.JCDECAUXJCDecaux a fait part de son activité du troisième trimestre 2018. Ainsi, le spécialiste de la communication extérieure a publié un chiffre d'affaires ajusté de 867,7 millions d'euros sur la période, en hausse de 6,2 % sur un an. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'impact positif lié aux variations de périmètre, le chiffre d'affaires organique ajusté est en augmentation de 7,3 %.NATIXISNatixis a présenté des résultats en nette progression au troisième trimestre. La banque française a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 10% à 422 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels, il a progressé de 7% à 438 millions d'euros. Le coût du risque est, lui, passé en un an de 55 à 102 millions d'euros. Dans le même temps, le produit net bancaire a augmenté de 8% à 2,376 milliards d'euros. Celui des métiers a, lui, progressé de 7% à 2,197 milliards d'euros. La hausse est de 6% à taux de change constants.NEXANSDans le cadre de son plan de transformation qui permettra de changer son modèle de création de valeur, Nexans a annoncé viser en 2021, grâce à ses activités actuelles, un Ebitda de 500 millions d'euros, une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 15,5 % et un free cash flow cumulé (avant fusions et acquisitions et dividendes) supérieur à 200 millions d'euros sur la période 2018-2021. Le management va initialement se concentrer sur la refonte et la simplification du modèle opérationnel et de l'organisation du groupe. " Progressivement, l'accent sera mis sur le repositionnement des activitésRENAULTNissan a publié aujourd'hui les résultats du second trimestre de son exercice fiscal 2018/2019 couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. A cette occasion, Renault indique que cela se traduira dans son résultat net du troisième trimestre 2018 par une contribution positive estimée à 384 millions d'euros. Et ce, sur la base d'un taux de change de 129,7 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.RUBISRubis a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 1,121 milliard d'euros. Les ventes de la branche de distribution ont grimpé de 20% à 817 millions. Les ventes de branche de support et services ont reculé de 11% à 223 millions. Les ventes de la branche de stockage de produits liquides ont progressé de 10% à 82 millions. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 3,524 milliards, en augmentation de 25%. Dans une période marquée par une forte hausse des cotations de produits pétroliers (propane : + 32 %), Rubis dit avoir maintenu son niveau de marge unitaire.SOCIETE GENERALESociété Générale a annoncé la cession d'une participation de 2,05% dans Euroclear à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI). A l'issue de la cession de ces titres, la banque reste un actionnaire minoritaire significatif d'Euroclear. Cette cession fait suite à l'augmentation mécanique de la participation de Société Générale liée aux programmes successifs de rachats d'actions réalisés par Euroclear ces dernières années. L'ensemble des autorisations requises à la finalisation de l'opération a déjà été obtenu.TOUR EIFFELSociété de la Tour Eiffel (STE) et Affine RE (Affine) ont signé le traité de fusion relatif au projet de fusion-absorption d'Affine par STE annoncé le 28 septembre 2018. Ce projet sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés appelées à se réunir le 18 décembre 2018, le traité prévoyant une réalisation de la fusion à la même date. Les ordres du jour ainsi que les projets de résolutions seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les prochains jours.UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDUnibail-Rodamco-Westfield a finalisé la vente de l'immeuble de bureaux Capital 8 à Invesco Real Estate. Le prix net vendeur s'élève à 789 millions d'euros. Capital 8 est un immeuble de bureaux de plus de 45 000 mètres carrés SUBL (surface utile brute locative), situé au coeur du quartier central des affaires de Paris. Suite au programme de rénovation mené en 2016, l'immeuble est entièrement loué à ce jour.