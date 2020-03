Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

0

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament, a donné son approbation à Abbott à la commercialisation de son test de dépistage du Covid-19.Guess a publié ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain spécialisé dans la mode a réalisé un bénéfice net de 79,6 millions de dollars sur la période, ou 1,18 dollar par action, contre un bénéfice net de 23,2 millions de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,22 dollar par action, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,12 dollar).Lennar a publié un bénéfice net par action ajusté au premier trimestre de l'exercice en cours de 1,27 dollar contre un consensus FactSet de 0,85 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 16,5% à 4,51 milliards de dollars, un montant supérieur aux attentes des analystes de 4,15 milliards. Le constructeur de maisons ajoute qu'il suspend ses prévisions en raison des incertitudes de l'impact de l'épidémie de Covid-19.Marriott International a annoncé le retrait de ses objectifs financiers au titre de son exercice 2020. Le groupe hôtelier américain a ajouté que le dividende du premier trimestre, payable fin mars, sera la dernier jusqu’à ce que la situation s’améliore. Ces décisions découlent de l’ampleur prise par la pandémie de Covid-19 qui a conduit à une baisse drastique des réservations. Pour faire face à la situation, Marriott a pris des mesures de réductions des coûts. Le titre est attendu en forte baisse à l’ouverture des marchés actions américains.