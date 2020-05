Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

0

DROPBOXDropbox a publié jeudi soir un bénéfice net (le premier depuis son introduction en bourse en 2018) de 39,3 millions de dollars au premier trimestre 2020, soit 9 centimes par action, contre une perte de 7,7 millions, ou 2 centimes par action, à la même période en 2019. Le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse à 455 millions de dollars (+18%). Le consensus FactSet attendait un bénéfice par action de 14 centimes et un chiffre d'affaires de 446 millions de dollars.MOTOROLAMotorola a publié un bénéfice de 197 millions de dollars au premier trimestre 2020, soit 1,12 dollar par action, contre 151 millions de dollars (soit 86 cents par action) à la même période l'année passé. Ajusté pour les éléments ponctuels, la société a déclaré un bénéfice de 1,49 dollar par action. Les ventes sont restées stables à 1,7 milliard de dollars. Le consensus FactSet tablait sur un bénéfice ajusté de 1,27 dollar par action et des ventes de 1,66 milliard de dollars.NEWS CORPLa société de médias News Corp a enregistré une perte de 730 millions de dollars au premier trimestre 2020, contre un bénéfice de 10 millions de dollars l'année dernière à la même époque. Ceci en raison des charges de dépréciation et de restructuration de 1,13 milliard de dollars, principalement liées à son service de télévision payante en Australie Foxtel et à la vente de la société de marketing News America Marketing. L'EBITDA a, lui, reculé de 2% à 242 millions de dollars.UBERUber a publié une perte de 2,94 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit 1,70 dollar par action, contre une perte de 1,01 milliard de dollars à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14%, passant de 3,1 milliards de dollars au premier trimestre 2019 à 3,54 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2020. Le consensus FactSet s'attendait à une perte de 84 centimes par actions et d'un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars.