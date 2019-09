Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 12 septembre 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ORACLE CORPORATION 1.48% 54.27 22.86% SPOTIFY TECHNOLOGY SA 1.54% 131.87 16.30%

0

ORACLEOracle a annoncé des revenus décevants et que son co-président, Mark Hurd, prendrait un congé pour des raisons de santé. L’autre co-président, Safra Catz et le fondateur du groupe, Larry Ellison assureront les fonctions de Mark Hurd pendant son absence. Au premier trimestre, clos fin août, de son exercice fiscal 2020, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net un recul de 6% à 2,14 milliards de dollars, soit 63 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 81 cents, en ligne avec le consensus Refinitiv.SPOTIFYSpotify a annoncé l'acquisition de SoundBetter, un spécialiste mondial de la production musicale et audio. Concrètement, l'entreprise permet aux artistes, producteurs et musiciens de se rencontrer et d'engager les services d'autrui pour créer et perfectionner leurs morceaux. Elle compte déjà plus de 180 000 utilisateurs enregistrés dans 176 pays. Le montant de cette opération n'a pas été précisé.