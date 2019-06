Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 13 juin 2019

0

Le groupe Internet Alibaba a déposé une demande de cotation secondaire à Hong-Kong, a affirmé une source proche du dossier à Reuters. Cette opération pourrait avoir lieu au troisième trimestre. Le concurrent chinois d'Amazon pourrait lever jusqu'à 20 milliards de dollars.Lululemon est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street dans le sillage de son point d'activité du premier trimestre. Ainsi, sur la période, le fabricant canadien de tenues de sport a affiché un bénéfice net de 96,60 millions de dollars contre 75,15 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action après dilution ressort à 0,74 dollar contre 0,55 dollar. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 782,31 millions de dollars. Il était de 649,70 millions à la même période l'an dernier. Dans ce contexte, Lululemon a relevé ses prévisions de résultats annuels.Face à la déferlante Vegan qui s'abat sur le monde, Tyson Foods ne reste pas inactif. Le groupe agroalimentaire américain, spécialisé dans la viande, lance ses premiers produits "vegan" ou composés d'un mélange de viande et de protéines végétales sous la marque Raised & Rooted. Une façon de concurrencer le spécialiste du "vegan" Beyond Meat qui a le vent en poupe depuis plusieurs mois et dont le cours de Bourse bat des records.Walmart a annoncé une refonte du distributeur en ligne Jet.com, racheté en 2016. « Le regroupement des talents de Jet et de Walmart au sein d'équipes conjointes a créé plus de possibilités pour notre entreprise et nos employés. Nous fusionnons maintenant le reste de nos équipes de Jet, y compris celles de la vente au détail, du marketing, de la technologie, de l'analyse, des produits et plusieurs autres au sein de Walmart », a commenté le groupe. En outre, le poste de président de Jet sera supprimé.