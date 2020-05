Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 14 mai 2020

0

Cisco a publié hier soir des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre de l’exercice fiscal 2020, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 9% à 2,9 milliards de dollars, soit 65 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 79 cents, dépassant le consensus FactSet (71 cents). Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco s'est établi à 12 milliards, en recul de 8% sur un an. Le marché visait 11,9 milliards de dollars.Fiat Chrysler et Peugeot, en phase de rapprochement, ont décidé de ne pas distribuer de dividende ordinaire en 2020 lié à l'exercice 2019, à la lumière de l'impact de la crise actuelle du Covid-19. Les deux groupes ont par ailleurs confirmé que les préparatifs de la fusion 50/50 de leurs activités, annoncée en décembre 2019, avançaient bien, notamment en ce qui concerne les réglementations antitrust et autres dépôts réglementaires.Un responsable du ministère de la santé du Japon a déclaré que le pays à commencé à traiter les patients atteints de Covid-19 gravement malades avec le remdesivir du laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences Inc.L'opérateur de satellites Intelsat devrait dévisser à Wall Street après avoir déposé une demande de placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Dans le cadre du développement de la 5G aux Etats-Unis, la société souhaite libérer certaines fréquences de la bande C afin d'obtenir 4,87 milliards de dollars, mais elle devra auparavant dépenser plus de 1 milliard de dollars en activités de compensation.Jefferies a dégradé sa recommandation de Conserver à Sous-performer et revu à la baisse son objectif de cours de 7 à 6 dollars sur TechnipFMC US.