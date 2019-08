Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 15 août 2019

0

Cisco a publié mercredi soir des résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2019 (clos fin juillet), mais dévoilé des perspectives décevantes pour son premier trimestre fiscal 2020. Ainsi, le spécialiste des équipements de réseaux a publié un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, ou 51 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, ou 81 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 83 cents, dépassant le consensus FactSet (81 cents).JC Penney a publié jeudi ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, la chaîne américaine de grands magasins a publié une perte nette de 48 millions de dollars sur la période, ou -15 cents par action, à comparer avec une perte nette de 101 millions de dollars, ou -32 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -18 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (-31 cents).Walmart a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre fiscal 2020. Ainsi, l’entreprise américaine de grande distribution a publié un bénéfice net de 1,26 dollar par action sur la période. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,27 dollar, dépassant le consensus FactSet (1,22 dollar). Pour sa part, le chiffre d'affaires de Walmart s'est établi à 130,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 1,8% sur un an. Il est en ligne avec les attentes du marché (130,10 milliards).