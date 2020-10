Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 15 octobre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MORGAN STANLEYMorgan Stanley a annoncé une progression de ses profits plus importante que prévu au troisième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 26% à 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,59 dollar par titre. Le consensus s’élève à 1,28 dollars. Les revenus trimestriels ont augmenté de 16% à 11,657 milliards de dollars. Le marché visait 10,65 milliards de dollars.TIFFANY & COTiffany & Co a dévoilé ses perspectives pour le quatrième trimestre, une période phare pour la joaillerie. Le groupe new yorkais s'attend à un repli d'environ 5% de ses ventes, mais à une hausse d'environ 5% de son résultat opérationnel. Il table également sur une progression du bénéfice net par action comprise entre 5% et 10%. Le consensus table sur une hausse de 3,6% à 1,73 dollar par action. Le groupe affiche sa satisfaction compte tenu de la crise sanitaire. Il a souligné le rebond des ventes au troisième trimestre, notamment en Chine.UNITED AIRLINESUnited Airlines a publié ses résultats au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 1,84 milliard de dollars sur la période, ou -6,33 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,02 milliard de dollars, ou 3,99 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -8,16 dollars par action, décevant les attentes du consensus FactSet (-7,53 dollars).WALGREEN BOOTSWalgreen Boots a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2020, clos au 31 août, au-dessus du consensus FactSet de 96 cents. Les revenus du spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques ont, pour leur part, progressé de 2,3% à 34,75 milliards de dollars, un chiffre également supérieur à l'attente des analystes qui tablaient sur 34,37 milliards.