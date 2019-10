Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 17 octobre 2019

0

IBMIBM a de nouveau présenté une activité plus faible que prévu et devrait chuter à l’ouverture. Au troisième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net en repli de 37,9% à 1,67 milliard de dollars, soit 1,87 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,68 dollars, soit 2 cents de mieux que le consensus. Les revenus de "Big blue" ont cependant reculé de 3,9% à 18,03 milliards de dollars, ressortant sous le consensus de 18,23 milliards de dollars. Ils sont en repli de 0,6% hors impact des changes et des cessions.MORGAN STANLEYDernière grande banque à présenter ses comptes du troisième trimestre, Morgan Stanley a réservé une bonne surprise. Sur cette période, la banque a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 2% à 2,06 milliards de dollars de dollars, soit 1,27 dollar par action. Il est supérieur au consensus FactSet s'élevant à 1,11 dollar par action. Les revenus ont augmenté de 2% à 10,03 milliards de dollars, ressortant là encore au-dessus des attentes du marché : 9,59 milliards de dollars.NETFLIXNetflix a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 665 millions de dollars contre 403 millions un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action ressort à 1,47 dollar contre 0,89 dollar. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 5,24 milliards de dollars contre 3,99 milliards. Le groupe de vidéo en streaming en ligne a gagné 6,77 millions d’abonnés payants sur la période (comparé à +2,7 millions au deuxième trimestre 2019). Il a ainsi dépassé les 158 millions d'abonnés payants dans le monde. A l'approche de l'ouverture de Wall Street, Netflix est attendu en forte hausse.PHILIP MORRIS INTERNATIONALPhilip Morris a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et abaissé ses prévisions annuelles. Le fabricant américain de cigarettes est pénalisé par un redressement fiscal signifactif en Russie, et plus globalement, par la baisse structurelle de la demande conjuguée à la concurrence des systèmes alternatifs de consommation de nicotine. Le groupe table sur un BPA 2019 d'environ 4,73 dollars, contre 4,94 dollars auparavant. Le consensus vise 5,04 dollars.TESLATesla va pouvoir débuter ses opérations de production en Chine. En effet, le constructeur américain de véhicules électriques a été ajouté à la liste des constructeurs automobiles agréés par le gouvernement, publiée par le ministère chinois de l'Industrie, rapporte Reuters.