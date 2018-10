Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 18 octobre 2018

0 0

Alcoa a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes grâce notamment à la hausse des cours de l'alumine. Pour la première fois depuis 2007, le fabricant américain d'aluminium a également un plan de rachats d'actions de 200 millions de dollars d'actions. Le groupe a réalisé un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, de 63 cents contre un consensus de 36 cents. L'Ebitda ajusté a atteint 795 millions, en hausse de 37%. Le chiffre d'affaires a atteint 3,39 milliards de dollars, en progression de 14,5%.Alibaba a annoncé investir 288,25 millions de dollars dans l'importateur et le détaillant chinois de vins et spiritueux 1919.cn pour répondre à la demande croissante en vins importés en Chine, selon Reuters.L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu au troisième trimestre. Le groupe a enregistré un bond de 142% de son bénéfice net de 709 millions de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice opérationnel s'est envolé de 172% à 687 millions de dollars, soit 2,54 dollars par action, ressortant au-dessus du consensus Reuters s'élevant à 2,25 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnelsTextron vient de dévoiler ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le groupe américain d’aéronautique et de défense a réalisé un bénéfice net de 563 millions de dollars sur la période, ou 2,26 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 61 cents, manquant les attentes du consensus Zacks (76 cents). Quant au revenu, il s’établit à 3,2 milliards de dollars, contre 3,48 milliards un an plus tôt et un consensus Zacks de 3,53 milliards.Le spécialiste américain des boissons alcoolisées Constellation Brands a annoncé hier soir que son directeur général, Rob Sands, quitterait son poste le 1er mars 2019. Il sera remplacé par le président du conseil d'administration Bill Newlands. Toutefois, Rob Sands deviendra président exécutif à cette même date.L’autorité américaine de la concurrence (FTC) aurait donné oralement son approbation au projet de fusion entre l’américain Praxair et l’allemand Linde. Ce feu vert, accompagné de certaines conditions, devrait être formalisé dans les prochains jours. Telles sont les informations révélées par Manager Magazin. La fusion des deux groupes devrait donner naissance au numéro un mondial des gaz industriels.