Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 19 septembre 2019

0

MICROSOFTLe groupe d’informatique Microsoft a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 40 milliards de dollars, sans date d’expiration. Il a par ailleurs relevé son dividende trimestriel de 11% à 51 cents par action. Le prochain coupon sera payé le 12 décembre aux actionnaires enregistrés au 21 novembre.TARGETTarget Corporation a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. "Au cours des dernières années, nous avons fait d'importants investissements dans notre entreprise pour positionner Target en vue d'un succès à long terme (…) Par conséquent, notre entreprise affiche un rendement financier exceptionnel, ce qui nous permet de continuer à soutenir nos actionnaires au moyen de dividendes et de rachats d'actions", a commenté Brian Cornell, directeur général.US STEELLe sidérurgiste US Steel est attendu en forte baisse à Wall Street en raison des perspectives moindres que prévu. Le concurrent d'ArcelorMittal anticipe en effet une perte par action ajustée de 35 cents. Le consensus FactSet s'élève à – 10 cents par titre. L'Ebitda ajusté devrait lui atteindre 115 millions de dollars. Au Etats-Unis, deux hauts fourneaux resteront inutilisés au moins jusqu'à la fin de l'année et un connaitra le même sort en Europe. Les indicateurs positifs à propos de l'acier laminé à plat aperçus au début de l'été se sont tassés.