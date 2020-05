Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 21 mai 2020

0

BEST BUYBest Buy a réalisé au premier trimestre clos le 2 mai un bénéfice net en baisse de 40% à 159 millions de dollars, ou 61 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA a atteint 67 cents. Le consensus tablait sur 49 cents. Le chiffre d'affaires du distributeur de produits électroniques a reculé de 6,3% à 8,56 milliards. Wall Street visait 8,24 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont reculé de 5,3%. Le marché tablait sur une baisse de 8,6%.MACYSMacy's a lancé un avertissement sur ses ventes au premier trimestre. Le grand distributeur américain table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,03 milliards de dollars, contre 5,5 milliards un an plus tôt. Le consensus est fixé à 3,6 milliards. Le groupe prévoit également une perte opérationnelle comprise entre 905 et 1,11 milliards.MEDTRONICLe fabricant américain d'équipements médicaux Medtronic a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal clos le 24 avril un bénéfice net en repli de 45% à 646 millions de dollars, ou 48 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 58 cents alors que Wall Street visait 96 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 26% à 6 milliards, contre un consensus qui le donnait à 6,9 milliards. Ces chiffres sont en ligne avec ses estimations préliminaires communiquées le 21 avril dernier.