Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 22 août 2019

0

L Brands a publié mercredi soir ses résultats du deuxième trimestre 2019 (clos le 3 août). Ainsi, le propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret a publié un bénéfice net de 37,6 millions de dollars sur la période, ou 14 cents par action, contre un bénéfice net de 99 millions de dollars, ou 36 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 24 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (20 cents).Nordstrom a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice par action ajusté supérieur aux attentes. Sur les trois derniers mois, il s’est établi à 90 cents contre 95 cents un an plus tôt, dépassant les estimations de 76 cents. Quant au chiffre d’affaires du groupe de grands magasins haut de gamme, il a atteint 3,87 milliards de dollars contre 4,07 milliards au deuxième trimestre de l'année précédente. Les analystes attendaient 3,92 milliards de dollars sur la période.TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté auprès de Shell un contrat « significatif » portant sur l’ingénierie, la fourniture des équipements, de construction et d'installation pour le projet PowerNap, situé dans le Golfe du Mexique. Le montant précis du contrat n’a pas été communiqué. En revanche, TechnipFMC rappelle qu’un contrat « significatif » se situe entre 75 et 250 millions de dollars.