Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 23 mai 2019

Le géant brésilien des cosmétiques Natura a confirmé le rachat de son concurrent américain Avon. La transaction, qui valorise la marque américaine environ 3,7 milliards de dollars, donnera naissance au quatrième groupe mondial du secteur avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars.Best Buy a affiché, au titre de son premier trimestre, un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar, en progression de 24,4% par rapport à l'année précédente. Celui-ci ressort supérieur aux attentes du marché de 87 cents par action. Pour sa part, le chiffre d'affaires atteint 9,14 milliards de dollars, en hausse de 1,1%, en ligne avec les attentes. Concernant l'ensemble de l'exercice, Best Buy a confirmé ses perspectives. Ainsi, le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 5,45 et 5,65 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 42,9 milliards et 43,9 milliards de dollars.Le spécialiste du stockage informatique NetApp devrait être sous pression à l’ouverture en raison de résultats et de perspectives inférieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice net de 396 millions de dollars, soit 1,59 dollar par action, contre un bénéfice net de 290 millions de dollars (1,06 dollar par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,22 dollar, inférieur de 4 cents au consensus FactSet.JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer sur Target, assortie d'un objectif de cours de 100 dollars. " Nous croyons que les actions sont sous-évaluées ", a notamment commenté le broker.