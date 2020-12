Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 24 décembre 2020

© AOF 2020

ALIBABALes autorités chinoises ont ouvert une enquête contre le géant du commerce en ligne Alibaba pour des pratiques monopolistiques présumées. Cette annonce a provoqué un fort repli de l'action Alibaba à la Bourse de Hongkong, avec une chute de plus de 8 % du titre. Selon le Quotidien du peuple, organe du Parti communiste au pouvoir, cette enquête a " est une mesure importante pour notre pays afin de renforcer la supervision antimonopolistique dans le secteur de l'Internet et promouvoir un développement sain à long terme de l'économie numérique ".MODERNAModerna a déclaré mercredi que son vaccin contre le Covid-19 était également efficace contre la nouvelle souche du virus décelée en Grande-Bretagne. La biotech américaine va mener des tests pour le confirmer. De plus, son vaccin a reçu hier le feu vert des autorités canadienne pour son utilisation contre le covid-19.