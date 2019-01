Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 24 janvier 2019

0

Au titre de son quatrième trimestre 2018, Bristol-Myers affiche un bénéfice par action ajusté en hausse de 38% à 94 cents action, ce qui est supérieur au consensus de 85 cents. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10 % pour atteindre 5,973 milliards de dollars, soit un peu plus que les 5,95 milliards de dollars prévus. Concernant l'exercice, la société a déclaré un bénéfice par action ajusté de 3,98 dollars. Quant aux revenus, ils s'élèvent à 22,56 milliards.Texas Instruments a présenté hier soir des revenus plus faibles que prévu, mais des profits supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi de 260% à 1,24 milliard de dollars, soit 1,27 dollar par action. Ce dernier est supérieur de 3 cents au consensus Refinitiv. Les ventes ont reculé de 1% à 3,72 milliards de dollars contre un consensus de 3,74 milliards de dollars. Elles sont par ailleurs attendues entre 3,34 et 3,62 milliards de dollars au quatrième trimestre, ressortant au dessus des attentes : 3,59 milliards de dollars.Le fabricant de puces programmables Xilinx est attendu en forte hausse à Wall Street, galvanisé par des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, fin décembre, son bénéfice net est ressorti à 239 millions de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte nette de 12 millions de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 92 cents, soit 7 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 34% à 800 millions de dollars. Le marché visait 770 millions de dollars.