Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 25 octobre 2018

Bristol-Myers Squibb a réalisé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et relevé son objectif annuel. Le groupe pharmaceutique américain a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 1,16 dollar par action, contre 845 millions, ou 51 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,09 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait 91 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,4% à 5,69 milliards. Wall Street tablait sur 5,72 milliards.Comcast a affiché une publication trimestrielle qui a dépassé les attentes. Ainsi, le bénéfice net, s'élève à 2,89 milliards de dollars, soit 62 cents par action, battant le consensus de 2,82 milliards de dollars de FactSet, soit 61 cents par action. Les produits d'exploitation ont augmenté de 5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour s'établir à 22,14 milliards de dollars, dépassant ainsi le consensus de 21,8 milliards établi par FactSet.ConocoPhillips a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net supérieur aux attentes grâce à la hausse des cours du pétrole. Le bénéfice net de la compagnie pétrolière américaine s'est établi à 1,9 milliard de dollars, ou 1,59 dollar par titre, contre 400 millions, ou 34 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,36 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 1,19 dollar.Ford Motor a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le constructeur automobile américain a réalisé un bénéfice net de 991 millions de dollars sur la période, ou 25 cents par action, contre 1,57 milliard de dollars, ou 39 cents par actions, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 29 cents par action, dépassant le consensus FactSet (28 cents).La banque d'affaires Lazard a dévoilé des résultats trimestriels plus faibles que prévu. Au troisième trimestre, son bénéfice net a reculé de 2% à 107 millions de dollars, soit 82 par action. Ajusté, le bénéfice par action est ressorti à 86 cents, ressortant sous le consensus Refinitiv s'élevant 93 cents. Son revenu opérationnel a reculé de 3% à 606 millions de dollars, affaibli par le recul de 4% à 302 millions de dollars des revenus tirés de la gestion d'actifs. Son activité de conseil a vu son chiffre d'affaires reculer de 1% à 304 millions de dollars.Merck & Co a publié des résultats trimestriels en progression, revu à la hausse son objectif de bénéfice annuel, relevé de 15% son dividende trimestriel et annoncé un plan de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Au troisième trimestre, le laboratoire pharmaceutique américain a réalisé un bénéfice net de 1,95 milliard de dollars, contre une perte de 56 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,19 dollar contre un consensus de 1,14 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 4,5% à 10,79 milliards alors que Wall Street tablait sur 10,88 milliards.Microsoft a affiché un premier trimestre qui a dépassé les estimations, en partie grâce au "cloud". Ainsi, la société a enregistré un bénéfice nettement supérieur à ce que Wall Street avait prévu, affichant un bond du bénéfice net de 34 % à 8,8 milliards de dollars, ce qui équivaut à un bénéfice de 1,14 de dollars par action. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bénéfice net de 7,46 milliards de dollars, soit 94 cents par action.Elon Musk a tenu sa promesse. Tesla était rentable au troisième trimestre 2018. Ainsi, le constructeur de véhicules haut de gammes a publié un bénéfice net de 311,5 millions de dollars sur la période, contre une perte de 619,4 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaire s’est établi à 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Ces bons résultats découlent notamment de la montée en cadence de la production de la Model 3, un véhicule clef pour l’avenir de Tesla.Twitter est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à des résultats bien supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Le site de microblogging a dégagé un bénéfice net de 789 millions de dollars contre une perte nette de 21 millions de dollars, un an plus tôt. Il a été gonflé par un avantage fiscal de 702 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 21 cents, dépassant de 7 cents consensus Refinitiv.