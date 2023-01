Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 26 janvier 2023 26/01/2023 | 15:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires American Airlines

American Airlines annonce que son bénéfice net hors éléments exceptionnels du quatrième trimestre 2022 s'élève à 827 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action diluée, au-dessus du consensus des analystes de 1,14 dollar. Le chiffre d'affaires record de 13,2 milliards de dollars enregistré au quatrième trimestre représente une augmentation de 16,6 % par rapport à la même période de 2019, malgré une capacité de vol inférieure de 6,1 %.



Blackstone

Au quatrième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats supérieurs au consensus. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 557,9 millions de dollars, soit 75 cents par action, contre un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars ou 1,92 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a chuté de 41% à 1,33 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus s'élevant à 94 cents.



Chevron

Le conseil d'administration du groupe pétrolier américain Chevron a autorisé le rachat des actions ordinaires de la société pour un montant total de 75 milliards de dollars. L'autorisation de 75 milliards de dollars prend effet le 1er avril 2023 et ne comporte pas de date d'expiration fixe. Elle remplace la précédente autorisation de rachat de 25 milliards de dollars du Conseil datant de janvier 2019, qui prendra fin le 31 mars 2023, après l'achèvement des rachats de la société au premier trimestre 2023.



Comcast

Comcast est attendu en hausse sur les marchés après avoir vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasser les prévisions. Au titre du trimestre clos fin décembre, le géant des médias a engrangé des revenus de 30,55 milliards de dollars en augmentation de 0,7%, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 3,02 milliards de dollars en repli de 1,1%. Le bénéfice net ajusté est ressorti quasiment inchangé à 3,52 milliards de dollars et 82 cents par action (en hausse de 6,5%).



IBM

IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre et annoncé 3 900 suppressions de postes. Le géant informatique a généré un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars de dollars, soit 2,96 dollars par action contre respectivement 2,3 milliards de dollars de dollars et 2,57 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 3,60 dollars, soit 2 cents que les attentes de Wall Street. Les revenus de "Big blue" sont stables à 16,7 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus Bloomberg s'élevant 16,4 milliards.



Levi Strauss

Levi Strauss, dont le titre gagne environ 6% dans les transactions hors séance, a fait état de résultats trimestriels et d'une prévision de chiffre d'affaires 2023 au-dessus des attentes. Au titre du quatrième trimestre, le bénéfice ajusté par action s'est établi à 34 cents, contre un consensus de 30 cents après 41 cents un an auparavant. Les revenus s'élèvent à 1,59 milliard de dollars (-6%), au-dessus des attentes de marché, contre 1,68 milliard un an auparavant. La marque la marque de vêtements américaine a par ailleurs dévoilé une guidance annuelle de ventes supérieure aux prévisions.



Northrop Grumman

Le groupe de défense et d'aéronautique Northrop Grumman a annoncé une augmentation de 16% de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 à 10 milliards de dollars, contre 8,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 36,6 milliards de dollars en 2022, contre 35,7 milliards de dollars en 2021. Son bénéfice net du quatrième trimestre 2022 s'est élevé à 2,1 milliards de dollars contre 2,7 milliards, un an plus tôt. Son bénéfice par action est de 13,46 dollars, alors qu'il était de 17,14 dollars il y a un au même moment.



Tesla

« Le quatrième trimestre 2022 a été un nouveau trimestre record et 2022 une nouvelle année record » pour Tesla, selon les résultats dévoilés hier par le constructeur. « Au dernier trimestre, nous avons atteint le chiffre d'affaires, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net trimestriels les plus élevés de notre histoire » affirme-t-il, publiant un résultat net ajusté de 4,1 milliards au 4e trimestre (+43%), avec un résultat par action ajusté de 1,19 dollar, quand le consensus pariait sur 1,12 dollar selon Bloomberg.













© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMERICAN AIRLINES GROUP INC. -1.60% 15.925 27.83% BLACKSTONE INC. 3.75% 92.01 18.91% CHEVRON CORPORATION 3.38% 184.475 0.75% COMCAST CORPORATION 0.74% 40.34 13.67% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -3.39% 135.8785 -0.09% LEVI STRAUSS & CO. 3.39% 16.95 6.31% NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -1.39% 456.36 -17.89% TESLA, INC. 9.55% 158.8212 17.25%