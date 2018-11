Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 29 novembre 2018

0

ABERCROMBIE & FITCHAbercrombie & Fitch a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre 2018 (clos le 3 novembre). Ainsi, le groupe américain de prêt-à-porter a réalisé un bénéfice net de 23,9 millions de dollars, ou 35 cents par action, contre un bénéfice net de 10,1 millions, ou 15 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est de 33 cents, dépassant nettement le consensus FactSet (20 cents). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 861,2 millions de dollars (contre 859,1 millions un an plus tôt), surpassant là aussi les attentes du marché.AMAZONL'autorité allemande de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête pour abus de position dominante contre Amazon. Celle-ci vise à déterminer si le groupe de commerce en ligne abuse de sa position dominante vis-à-vis de distributeurs tiers qui utilisent sa plateforme en ligne. Elle fait suite à une enquête similaire ouverte par les autorités de l'Union européenne en septembre, qui visait à déterminer si Amazon avait tiré un avantage concurrentiel des données recueillies auprès des commerçants et des transactions.DOLLAR TREELa chaine de magasins discount Dollar Tree a dévoilé des ventes à surface comparable décevantes et abaissé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos début novembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 281,8 millions de dollars, soit 1,18 par action, contre 239,9 millions ou 1,01 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus FactSet s'élevant à 1,14 dollar. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 4,2% à 5,54 milliards de dollars alors que les analystes anticipaient 5,55 milliards.GUESSGuess est attendu en net repli à l'ouverture. Le groupe de mode s'attend à une amende comprise entre 42,4 et 46,6 millions de dollars pour solder une enquête de la Commission européenne sur ses pratiques en matière de distribution. Guess a par ailleurs creusé ses pertes au troisième trimestre. Elles sont ressorties à 13,4 millions de dollars, ou 17 cents par action, contre une perte de 2,86 millions, ou 4 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 605 millions de dollars, contre un consensus de 603 millions.MICROSOFTMicrosoft a décroché un contrat avoisinant les 480 millions de dollars auprès de l'armée américaine afin de lui fournir des systèmes de réalité augmentée. Il s’agit de casques HoloLens AR. Ces équipements seront destinés à des missions de combat et d’entraînement.WALT DISNEYLe conseil d'administration de Walt Disney a annoncé une hausse de son dividende semestriel, passant ainsi de 0,84 dollar à 0,88 dollar par action. "Compte tenu de notre performance financière record au cours de l'exercice 2018, nous sommes heureux d'augmenter notre dividende aux actionnaires, tout en continuant d'investir pour notre croissance future avec l'acquisition imminente de 21st Century Fox et le développement continu de nos activités directes aux consommateurs" a déclaré Robert Iger, directeur général de Walt Disney.