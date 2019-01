Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 3 janvier 2019

0

Apple a lancé un avertissement sur son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de son exercice 2018-2019. La marque à la pomme a notamment pointé du doigt le ralentissement de ses ventes en Chine, où la situation économique se dégrade dans le sillage du conflit commercial l'opposant aux Etats-Unis.Bristol-Myers Squibb a acquis son concurrent Celgene pour environ 74 milliards de dollars. Selon les termes de l'offre, le géant pharmaceutique américain propose aux actionnaires de Celgene une action BMS et 50 dollars en cash par titre, ce qui représente un montant de 102,43 dollars, soit une prime de 53,7% par rapport au cours de clôture du titre Celgene mercredi soir à Wall Street.JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 225 à 220 dollars sur le titre Tesla, tout en maintenant son opinion Sous-pondérer, alors que le constructeur américain de véhicules électriques a déçu les attentes de livraisons au quatrième trimestre 2018. Ainsi, le groupe dirigé par Elon Musk a livré 90 700 voitures sur la période pour un consensus de 91 046 et des estimations de JPMorgan de 93 000. Le Model 3, véhicule clef pour l'avenir de Tesla, a vu ses livraisons progresser de 13% à 63 150 unités, pour un consensus de 63 698 unités et des attentes de JPMorgan de 65 000.