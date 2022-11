Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 3 novembre 2022 03/11/2022 | 14:03 Envoyer par e-mail :

Altice USA, quatrième câblo-opérateur outre-Atlantique, a annoncé une baisse de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,39 milliards de dollars, en deçà du consensus Refinitiv (2,45 milliards). Dans les échanges avant-Bourse, le titre reculait de 23,3%. Son bénéfice trimestriel ressort à 0,19 dollar par action, ce qui est inférieur à l'estimation de consensus de 0,34 dollar par action. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 0,58 dollar par action enregistré il y a un an.



eBay

eBay a publié des comptes plus solides que prévu. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré une perte nette de 569 millions de dollars, soit -13 cents par action contre un profit de 264 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, dépassant de 7 cents les attentes. Les revenus ont baissé de leur côté de 5% à 2,4 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux attentes de 2,32 milliards de dollars.



Moderna

Le fabricant de vaccins Moderna a abaissé ses prévisions de ventes 2022 pour son vaccin contre le Covid-19 en raison de contraintes d'approvisionnement à court terme. Elles sont attendues entre 18 et 19 milliards de dollars, à comparer avec 21 milliards de dollars précédemment. Ces ventes sont décalées à 2023. Au troisième trimestre, le bénéfice net a chuté de 69% à 1 milliard de dollars, soit 2,53 dollars par action. Le consensus FactSet s'élevait à 3,30 dollars par action. Ses revenus ont baissé de 32,3 à 3,36 milliards de dollars alors que le marché visait 3,5 milliards de dollars.



Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des perspectives défavorables. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 3% à 2,87 milliards de dollars, soit 2,54 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,13 dollars, en ligne avec le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 22% à 11,396 milliards de dollars, conformément aux attentes du marché.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTICE USA, INC. -6.57% 6.26 -61.31% EBAY INC. -4.40% 38.06 -42.77% MODERNA, INC. -3.88% 148.62 -41.48% QUALCOMM, INC. -4.12% 112.5 -38.48%