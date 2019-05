Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 30 mai 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DOLLAR GENERAL CORPORATION 7.09% 126.66 9.65% PVH CORPORATION -12.85% 87.0505 6.78%

PVHPVH, le groupe qui détient notamment Calvin Klein, a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais une prévision annuelle décevante. Le groupe a réalisé un bénéfice net trimestriel de 82 millions de dollars, ou 1,08 dollar par action, contre 2,29 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,46 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 2,4 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 2,45 dollars et sur un chiffre d'affaires de 2,4 milliards.DOLLAR GENERALLe discounter américain Dollar General a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 385 millions de dollars, ou 1,48 dollar par action, contre 365 millions, ou 1,36 dollar par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8% à 6,6 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA de 1,39 dollar et sur un chiffre d'affaires de 6,6 milliards. Les ventes dans les enseignes ouvertes depuis plus d'un an ont progressé de 3,8%, contre un consensus de 2,8%.