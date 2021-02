Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 4 février 2021

© AOF 2021

Dans un contexte difficile, toujours marqué par la crise du Covid-19, American Airlines pourrait licencier jusqu'à 13 000 employés. C'est ce qu'a expliqué la compagnie aérienne dans une lettre adressée à ses salariés. Cette décision interviendrait si le programme d'aides fédérales, qui court jusqu'au 1er avril prochain, n'était pas prolongé. Pour rappel, lors du quatrième trimestre 2020 , American Airlines a accusé une perte nette de 2,18 milliards de dollars, soit -3,81 dollars par action.Bristol-Myers Squibb a accusé une perte nette de 10,027 milliards de dollars, ou une perte de 4,45 dollars par action au quatrième trimestre 2020. Le groupe a enregistré d'importantes charges liées au rachat de Celgene, finalisé en novembre 2019. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,46 dollar, contre un consensus de 1,42 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé, passant de 7,975 à 11,068 milliards grâce aux ventes de Celgene. Le consensus tablait sur 10,728 milliards. Fort de ces résultats, le laboratoire a relevé ses prévisions 2021.Ebay a publié mercredi soir un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 781 millions d'euros, soit 1,12 dollar par action, contre 469 millions il y a un an, ou 58 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 86 cents, contre 66 cents l'an dernier et un consensus FactSet de 83 cents. Le chiffre d'affaires s'établit à 2,87 milliards de dollars, en hausse de 28%, contre un consensus de 2,7 milliards. Pour le premier trimestre 2021, le site d'enchères en ligne anticipe un BPA ajusté de 1,03 à 1,08 dollars et un chiffre d'affaires de 2,94 à 2,99 milliards de dollars.Merck & Co a annoncé le départ de son directeur général Kenneth Frazier le 30 juin prochain, après dix ans à ce poste et 29 ans au sein du laboratoire pharmaceutique. Il sera remplacé par l'actuel directeur financier, Robert Davis. Cette annonce survient alors que le groupe a dévoilé des résultats trimestriels décevants mais des perspectives encourageantes. Merck & Co a accusé une perte nette de 2,09 milliards de dollars, ou une perte de 83 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,32 dollar contre un consensus de 1,38 dollar.Metlife a publié un bénéfice au quatrième trimestre 2020 de 124 millions de dollars, soit 14 cents par action, en net repli par rapport à l'an passé à la même époque, lorsque l'assureur américain avait enregistré une bénéfice de 536 millions de dollars, soit 58 cents par action. En données ajustées, le BPA ressort en hausse de 32,7% à 2,03 dollars. Les revenus ont également grimpé sur le trimestre, de 13% à 19,42 milliards de dollars, dont 15,77 milliards (+15%) de revenus liés aux primes et aux frais. Le ROE trimestriel a lui perdu 270 points de base à 0,7%.Le spécialiste du paiement en ligne Paypal a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé, soutenus par le boom du commerce en ligne lié à la pandémie. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi de 209% à 1,567 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action. Il bénéficie cette année d'une plus value de 941 millions de dollars liée à des investissements stratégiques. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,08 dollar, ressortant au dessus du consensus s’élevant à 1 dollar.Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm est attendu en nette baisse à Wall Street, pénalisé par une production insuffisante dans le secteur des semi-conducteurs. "La pénurie dans l'industrie des semi-conducteurs est généralisée", a averti le nouveau directeur général Cristiano Amon. Comme de nombreux acteurs du secteur, Qualcomm fait sous-traiter sa production de puces à des sociétés comme le groupe taïwanais, TSMC. Mais ces dernières ont été surpris par la vigueur de la reprise de la demande après l'impact initiallement négatif du Covid-19.TechnipFMC a dévoilé la date de sa scission. Le 16 février, le groupe sera séparé en deux entités distinctes cotées à Paris et New York. Les actionnaires de Technip FMC recevront une action Technip Energies pour cinq actions TechnipFMC détenues. TechnipFMC conservera 49,9% du capital deTechnip Energies.Yum Brands est attendu en légère hausse à l'ouverture des marchés actions américains, dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre 2020. Le groupe américain de restauration rapide (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) a publié un bénéfice net de 332 millions de dollars sur la période, ou 1,08 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 488 millions de dollars, ou 1,58 dollar par action, lors de la même période de l'exercice précédent. Toutefois, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 1,15 dollar, dépassant le consensus FactSet (1,01 dollar).