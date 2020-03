Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 5 mars 2020

0

CIENACiena, le spécialiste des équipements de réseaux, est attendu en hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le bénéfice net a atteint 62,3 millions de dollars, soit 40 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 33,6 millions de dollars ou 21 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 52 cents par action, battant de 14 cents le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 832,9 millions de dollars, un chiffre également supérieur au consensus de 819,6 millions de dollars.HP INC/XEROXLe conseil d'administration d'HP Inc recommande à l'unanimité aux actionnaires du groupe de ne pas apporter leurs actions à l'offre de Xerox. Il estime qu'elle sous-évalue significativement HP et profite de manière disproportionnée aux actionnaires de Xerox. Ce dernier propose 24 dollars par titre fabricant d'imprimantes et de PC, qui est valorisé 35 milliards de dollars. Il s'agit d'une offre mixte constituée de 18,40 dollars en espèces et de 0,149 action Xerox par titre HP Inc.MARVELL TECHNOLOGYLe fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology est attendu en hausse grâce à des résultats solides. Au quatrième trimestre, clos le 1er février, le groupe a enregistré un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars (2,62 dollars par action), à comparer avec une perte nette de 260 millions de dollars, soit - 40 cent par action, un an plus tôt. Les comptes ont bénéficié cette année d’une plus-value de 1,1 milliard liée à la cession à l’activité connectivité Wi-Fi à NXP.SOUTHWEST AIRLINESLa compagnie Southwest Airlines sera impactée négativement à hauteur de 200 à 300 millions de dollars sur son résultat opérationnel lors du premier trimestre de son exercice en cours. Cela découle de la baisse des réservations liée à l’épidémie du Covid-19. De ce fait, la compagnie aérienne américaine table désormais sur un revenu par siège-mile disponible (RASM) dans une fourchette comprise entre -2% et +1%, contre une précédente fourchette de +3,5% à +5%.