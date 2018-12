Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 6 décembre 2018

0

HEWLETT PACKARD ENTREPRISEHewlett Packard Enterprise a publié un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, de l’exercice 2018, le groupe américain spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a essuyé une nette de 757 millions de dollars, soit - 52 cents par action, contre un bénéfice net de 524 millions de dollars, ou 29 cents par action, un an plus tôt. Les comptes ont été pénalisés à hauteur de 1,4 milliard de dollars par l’impact de la réforme fiscale américaine.MARVELL TECHNOLOGYLe fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology a présenté des résultats plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré une perte nette de 53,77 millions de dollars (-8 cents par action), à comparer avec un profit net de 200,19 millions de dollars, soit 40 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 33 cents, dépassant de 1 cent le consensus Zachs.TESLALa Gigafactory 3, l'usine de production chinoise de Tesla, commencerait son activité durant la seconde moitié de 2019. C'est ce que rapporte Bloomberg, sur la base d'une annonce de la municipalité de Shanghai. Aucune réaction de Tesla n'est disponible pour le moment. En octobre dernier, le constructeur de véhicules électriques a signé un accord pour acquérir un terrain foncier à Shanghaï de plus de 860 000 mètres carrés, afin d'établir une importante usine. Il s'agissait d'une étape importante pour le constructeur américain.WHIRLPOOLWhirlpool a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour s’être concerté sur des hausses de prix des produits de gros électroménager, lors de "réunions secrètes" avec cinq autres fabricants. Parmi eux, on compte le suédois Electrolux, l’allemand BSH, le français Eberhart Frères, et les italiens Candy Hoover et Indesit. Une entente qui selon le régulateur a impacté les prix payés par les distributeurs, et par conséquent les consommateurs. Ces derniers écopent d’une amende totale de 189 millions d’euros, dont 56 millions pour Whirlpool.