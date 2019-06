Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 6 juin 2019

0

FIAT CHRYSLERLe mariage entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) n'aura finalement pas lieu. Le constructeur italo-américain a, en effet, brusquement retiré son offre de fusion cette nuit. FCA estime que " les conditions politiques en France ne sont actuellement pas réunies pour qu'une telle combinaison voie le jour avec succès ". Le groupe a perdu patience alors que le conseil d'administration de Renault n'a pas été en mesure de prendre une décision, l'Etat Français, qui détient 15% du groupe, ayant demandé un report du vote.FORDL'américain Ford Motor a décidé de fermer son usine de moteurs Ford Bridgend, située dans le sud du Pays de Galles. L'usine cessera sa production au cours de l'année 2020. Cette décision, qui impactera 1 700 emplois, s'inscrit dans un contexte incertain concernant les règles de libre-échange qui seront adoptées à l'issue du Brexit.CIENACiena, le spécialiste des équipements de réseaux, est attendu en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le bénéfice net a atteint 52,7 millions de dollars, soit 33 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 13,9 millions de dollars ou 9 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 48 cents par action, battant de 7 cents le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 18,5% à 865 millions de dollars, un chiffre également nettement supérieur au consensus de 819 millions de dollars.COSTCO WHOLESALECostco Wholesale a enregistré des ventes nettes de 11,67 milliards de dollars pour le mois de mai (les quatre semaines terminées le 2 juin 2019), soit une hausse de 5,9% par rapport à l'an dernier. Les ventes en comparable ont grimpé de 4,2%. Pour la période de trente-neuf semaines terminée le 2 juin 2019, les ventes nettes de la société ont atteint 111,56 milliards de dollars, en hausse de 8% par à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes en comparable ont, elles, progressé de 6,3%.