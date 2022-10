Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 6 octobre 2022 06/10/2022 | 14:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Eli Lilly

Eli Lilly a reçu la désignation " Fast Track " ou procédure d'examen accéléré de la FDA américaine pour le tirzepatide dans le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec comorbidités liées au poids.





Peloton

Peloton prévoit 500 suppressions d'emplois, soit 12% de ses effectifs, selon le Wall Street Journal. Avec ces réductions à venir, la société américaine d'équipements d'exercice comptera environ 3 800 employés dans le monde. Arrivé en février dernier, le directeur général Barry McCarthy se laisse environ six mois supplémentaires pour redresser le groupe de manière significative a-t-il indiqué au journal américain. En cas d'échec, Peloton ne sera probablement pas viable en tant que société autonome.



Tesla

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla voit son cours de Bourse reculer de 1,2% dans les échanges d'avant-Bourse. Selon des sources de marché, le broker Mizuho Securities a revu à la baisse son objectif de cours à 370 dollars contre 391,67 dollars auparavant pour tenir compte des livraisons inférieures aux attentes du troisième trimestre et des risques liés aux changes. De fait, Tesla a déçu les marchés quand il a annoncé le 2 octobre qu'il avait produit plus de 365 000 véhicules et livré plus de 343 000 véhicules au troisième trimestre, soit moins qu'anticipé par les marché.



Twitter

Twitter abandonne 1,9% dans les échanges en avant-Bourse. Selon plusieurs sources proches du dossier, Apollo Global Management et Sixth Street Partners qui envisageaient de participer au financement de l'offre d'achat d'Elon Musk, ont mis fin aux discussions.













© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. -0.58% 51.63 -28.72% ELI LILLY AND COMPANY 0.57% 331.78 19.43% PELOTON INTERACTIVE, INC. -4.18% 8.49 -76.26% TESLA, INC. -3.46% 240.81 -31.64% TWITTER, INC. -1.35% 51.3 20.31% Eli Lilly a reçu la désignation " Fast Track " ou procédure d'examen accéléré de la FDA américaine pour le tirzepatide dans le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec comorbidités liées au poids.Peloton prévoit 500 suppressions d'emplois, soit 12% de ses effectifs, selon le Wall Street Journal. Avec ces réductions à venir, la société américaine d'équipements d'exercice comptera environ 3 800 employés dans le monde. Arrivé en février dernier, le directeur général Barry McCarthy se laisse environ six mois supplémentaires pour redresser le groupe de manière significative a-t-il indiqué au journal américain. En cas d'échec, Peloton ne sera probablement pas viable en tant que société autonome.Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla voit son cours de Bourse reculer de 1,2% dans les échanges d'avant-Bourse. Selon des sources de marché, le broker Mizuho Securities a revu à la baisse son objectif de cours à 370 dollars contre 391,67 dollars auparavant pour tenir compte des livraisons inférieures aux attentes du troisième trimestre et des risques liés aux changes. De fait, Tesla a déçu les marchés quand il a annoncé le 2 octobre qu'il avait produit plus de 365 000 véhicules et livré plus de 343 000 véhicules au troisième trimestre, soit moins qu'anticipé par les marché.Twitter abandonne 1,9% dans les échanges en avant-Bourse. Selon plusieurs sources proches du dossier, Apollo Global Management et Sixth Street Partners qui envisageaient de participer au financement de l'offre d'achat d'Elon Musk, ont mis fin aux discussions.