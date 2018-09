Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 6 septembre 2018

0 0

Les pratiques tarifaires d'American Express pour ses activités de change font l'objet d'une enquête de la part du FBI, affirme le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Elle ne serait qu'au début et les enquêteurs chercheraient à savoir si le spécialiste des moyens de paiement a présenté une image déformée de ses tarifs dans ce domaine afin de gagner des clients. Cette enquête fait suite à un précédent article du Wall Street Journal affirmant qu'American Express avait recruté des clients en leur proposant des taux de change faibles avant d'augmenter ses prix.Jefferies a relevé son objectif de cours de 400 à 410 dollars sur le titre Boeing, tout en confirmant sa recommandation Achat, à la suite d'une journée investisseurs. Le bureau d'études estime que de multiples facteurs permettront au géant aéronautique de faire croître son free cash flow, notamment l'augmentation des cadences de production et les nouveaux programmes lancés.Dans le pétrole, les affaires passent avant tout. En pleine guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, Exxon a conclu un contrat de plusieurs milliards de dollars en vue de la construction d'un complexe pétrochimique en Chine et sur un investissement dans un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. Le contrat reste soumis à une décision finale.L’américain Navistar devrait ouvrir en forte hausse sur les marchés américains, après la publication de ses résultats au titre de son troisième trimestre fiscal 2018. Ainsi, le constructeur de camions, bus et moteurs a réalisé un bénéfice net de 170 millions de dollars sur la période, soit 1,71 dollar par action. A données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,19 dollar, dépassant les attentes du consensus Zacks (93 cents).Starbucks s'implante pour la première fois en Italie à Milan, avec un café au format "Roastery", un concept où les boissons expresso classiques de la chaine américaine sont servies au rez-de-chaussée, tandis que les clients peuvent découvrir sur une mezzanine, des "mixologues" créant des cocktails de spécialité. Jusqu'à présent, le format "Roastery" n'était disponible que dans les villes de Seattle depuis 2014, et Shanghai depuis 2017. A partir de fin 2018, Starbucks prévoit d'ouvrir d'autres points de ventes dans la ville.