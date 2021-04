Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 8 avril 2021

© AOF 2021

APPLEPoursuivi par Epic Games, propriétaire du très populaire jeu, Fortnite, Apple soutiendra lors du procès que la commission de 30 % qu'elle facture à la plupart des développeurs n'est pas anticoncurrentielle, car il s'agit d'une commission habituelle sur les autres plateformes mobiles et en ligne, indique Bloomberg. La société affirmera en outre que le fait de prendre une part des revenus est justifié par les milliards de dollars qu'elle a investis dans le développement de l'infrastructure propriétaire qui sous-tend son App Store.CANOPY GROWTHCanopy Growth a signé un accord en vue de racheter le producteur canadien de cannabis Supreme Cannabis pour 435 millions de dollars canadiens, soit 345,6 millions de dollars. Les actionnaires de Supreme vont recevoir 0,01165872 action Canopy et 0,0001 dollar canadien en cash. Ce prix induit une prime de 66% sur le cours de clôture de Supreme à Toronto hier.CONAGRA BRANDSConagra Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe agroalimentaire américain, propriétaire notamment des marques Birds Eye, Healthy Choice, Slim Jim et Reddi-wip, a réalisé un bénéfice net pour le trimestre clos fin février de 281,4 millions de dollars, en hausse de 38%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 59 cents. Les analystes tablaient sur 58 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 2,77 milliards, au dessus du consensus qui le donnait à 2,72 milliards. Le groupe a bénéficié de la hausse des repas à domicile liée à la pandémie.CONSTELLATION BRANDSConstellation Brands a publié un bénéfice au quatrième trimestre 2020-2021 (clos fin février) de 382,9 millions de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre 398,4 millions, ou 2,04 dollars par action, l'an passé à la même époque. En données ajustées, le BPA est ressorti à 1,82 dollar, mieux que le consensus FactSet qui anticipait 1,58 dollar. Le propriétaire des bières Corona a également réalisé un chiffre d'affaires de 1,953 milliard de dollars, après 1,903 milliard l'an dernier, battant au passage le consensus (1,857 milliards de dollars).TENCENTProsus a annoncé la cession de 14,6 milliards de dollars d'actions, dont il est le premier actionnaire. La société, qui regroupe les activités Internet à l’international du groupe sud-africain Naspers, possède désormais 28,9% du capital du groupe Internet chinois contre 30,9% auparavant. En 2001, Prosus avait payé 34 millions de dollars pour un tiers du capital de Tencent !TESLAAfin de préparer son arrivée en Inde, Tesla rechercherait des sites dans trois villes indiennes pour y établir des concessions, a rapporté Reuters sur la base de sources au fait du dossier. Un dirigeant pour l'aider à s'implanter aurait déjà été recruté, a ajouté la média. Tesla pourrait débuter la vente de Model 3 en Inde dès la mi-2021.