Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 9 juillet 2020

Bed Bath & Beyond a publié des ventes en forte baisse au premier trimestre de son exercice 2019. Au 30 mai 2020, sur trois mois, elles représentaient 1,307 milliards de dollars, contre 2,57 milliards au 1er juin 2019, soit une chute de 49%. L'EBITDA ajusté est passé dans le rouge, affichant -291 millions de dollars, soit -1,96 dollars par action, contre +125 millions, ou 12 cents par action un an plus tôt. Le distributeur de produits pour la maison prévoit de fermer 200 de ses magasins au cours des deux prochaines années dans l'espoir d'économiser 250 à 250 millions de dollars par an.Eldorado Resorts Inc, un groupe hôtelier originaire de Reno dans le Nevada, a reçu l'autorisation du gouvernement de l'Etat de l'Ouest américain pour le rachat de Caesars Entertainment Corp, qui gère notamment le célèbre Caesar Palace de Las Vegas. L'opération est estimée à 17,3 milliards de dollars, et donnera naissance à un géant de l'hôtellerie et des jeux avec 55 sites dans 16 Etats du pays.Carnival a annoncé jeudi que sa filiale Aida Cruises reprendrait ses croisières en août avec trois navires. Les croisières étaient en pause depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19. Les investisseurs se réjouissent de cette annonce puisque que le titre du numéro un mondial des croisières est attendu en forte hausse en préouverture des marchés actions américains.Il y a du mieux pour Ford en Chine. Le groupe américain y a constaté une progression de ses ventes de 3% à 158 589 unités lors du deuxième trimestre 2020 sur un an. Comparé au premier trimestre 2020, les ventes de Ford ont bondi de 78,7%. " La forte demande des consommateurs et le mix produit favorable, soutenu par le lancement de nouveaux véhicules, ont contribué à la reprise des ventes ", a expliqué Ford.Walgreens Boots Alliance a dévoilé une lourde perte après avoir enregistré une charge pour dépréciation non cash de 2 milliards de dollars. La chaîne de pharmacies a essuyé au titre de son troisième trimestre une perte nette de 1,71 milliard de dollars, ou -1,95 dollar par action, contre 1,025 milliard, ou 1,13 dollar par action un an plus tôt. Les charges pour dépréciation sont liées au goodwill et aux actifs incorporels de Boots UK et elles reflètent la détérioration des conditions commerciales, y compris l'impact négatif du covid-19 et l'incertitude future qui en résulte.