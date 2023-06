Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Le 20 juin 2023

Alibaba

Alibaba a annoncé mardi de manière inattendue que son PDG Daniel Zhang, en poste depuis huit ans, allait quitter ses fonctions pour se concentrer sur la division "cloud" de l'entreprise. Il sera remplacé à compter du 10 septembre par Joseph C. Tsai, l'actuel vice-président du groupe au moment où Alibaba entreprend une vaste restructuration de ses activités.



Boeing

Dans un contexte marqué par la reprise du trafic international et le retour des vols intérieurs à leur niveau prépandémique, Boeing estime les besoins du marché mondial à 42 595 nouveaux avions commerciaux d'ici à 2042, soit une valeur totale de 8 000 milliards de dollars. Ces chiffres sont détaillés dans l'étude intitulée 2023 Commercial Market Outlook (CMO) où le Groupe présente ses prévisions concernant la demande d'avions et de services commerciaux au cours des deux prochaines décennies en amont de l'inauguration du Salon du Bourget.

Eli Lilly

Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly annonce l'acquisition de la biotech Dice Therapeutics, qui s'appuie sur sa plateforme technologique exclusive Delscape pour développer des médicaments contre les maladies chroniques en immunologie. Lilly lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de Dice pour un prix d'achat de 48 dollars par action en cash, soit un total d'environ 2,4 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles.

Ford et General Motors

Un groupe bipartisan de parlementaires américains va exhorter les PDG de Ford Motors et de General Motors à réduire leur dépendance à l'égard des pièces automobiles chinoises, en particulier les batteries des véhicules électriques, selon Reuters. Quatre membres de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine se rendront à Detroit ce mardi pour rencontrer Jim Farley de Ford et Mary Barra de GM. Les républicains Mike Gallagher et John Moolenaar et les démocrates Raja Krishnamoorthi et Haley Stevens devraient rencontrer des dirigeants de fournisseurs automobiles tels que BorgWarner, Continental, Bosch, Tenneco et la startup de batteries Our Next Energy.



Nike

Nike est mal orienté dans les échanges en pré-Bourse (-2%) après la publication d'une note de Morgan Stanley. Selon une source de marché, celle-ci met en avant le fait que la baisse de demande observée en Europe et en Amérique du Nord pourrait générer un surplus des stocks et donc peser sur les performances de l'équipementier sportif au titre du quatrième trimestre.



NiSource et Blackstone

Société américaine du secteur énergétique, NiSource Inc. a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec Blackstone Infrastructure Partners. L'accord concerne l'acquisition par la société Blackstone Infrastructure d'une participation de 19,9% dans Nipsco (Northern Indiana Public Service Company) pour 2,15 milliards de dollars. Blackstone Infrastructure s'engage à investir dans les programmes de transition énergétique et de décarbonisation de Nipsco, ainsi qu'à accroître la résilience du réseau de gaz et d'électricité pour les clients de l'Indiana.



Paypal

KKR achètera jusqu'à 40 milliards d'euros de prêts " acheter maintenant, payer plus tard " de PayPal, actuels et futurs, originaires d'Europe, dans le cadre d'accord exclusif pluriannuel d'engagement de reconstitution de prêts de 3 milliards d'euros. Sous réserve de certaines conditions, cette transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.