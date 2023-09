Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Le mardi 5 septembre 2023

Airbnb/Blackstone

Airbnb est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que la valeur, tout comme celle de Blackstone, allait intégrer l'indice S&P 500. Les deux firmes remplacent Lincoln National et Newell Brands, qui rejoindront l'indice S&P SmallCap 600. " Ces changements garantissent que chaque indice soit plus représentatif de sa fourchette de capitalisation boursière " soulignait S&P Dow Jones Indices dans son communiqué.



Arm

Le concepteur de puces britannique Arm vise une valorisation d'environ 52 milliards de dollars pour son entrée à la Bourse de New York, selon un document réglementaire déposé auprès de la SEC. Son propriétaire, le groupe japonais SoftBank prévoit de vendre environ 10 % de l'ensemble des actions en circulation, à un prix compris entre 47 et 51 dollars par titre. SoftBank lèverait alors 4,8 milliards de dollars en proposant 97,5 millions d'american depositary shares. A l'occasion de cette opération, ses clients AMD, Apple, Intel, Nvidia et Samsung Electronics entreraient à son capital



Illumina

Illumina, spécialiste américain du séquençage de l'ADN, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Jacob Thaysen, vice-président senior d'Agilent Technologies au poste de directeur général, à compter du 25 septembre 2023. Le directeur général Francis deSouza a démissionné début juin après que l'investisseur activiste Carl Icahn parvenu fin mai à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise et à évincer son président.



Netflix

Florence Trouche, ancienne directrice commerciale et membre du comité exécutif de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) jusqu'en octobre 2022, se voit ainsi chargée de constituer la régie publicitaire de Netflix en France. Elle est placée sous la responsabilité de Damien Bernet, head of advertising EMEA de Netflix.

Thales dévoile un partenariat avec Kyndryl pour répondre aux incidents de cybersécurité.



Qualcomm

Qualcomm a fait savoir mardi qu'il fournirait des puces aux constructeurs automobiles Mercedes et BMW pour alimenter leurs systèmes d'infodivertissement. Le fournisseur américain de semi-conducteurs, principal fournisseur de puces utilisées dans les smartphones, travaille également avec les constructeurs automobiles pour alimenter diverses fonctions dans les véhicules, des systèmes d'infodivertissement aux systèmes avancés d'aide à la conduite. Son chiffre d'affaires dans le secteur automobile a progressé de 13 % au cours du dernier trimestre.



Tesla

Le constructeur automobile américain Tesla a vendu 84 159 véhicules électriques fabriqués en Chine en août, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA) publiées ce lundi. Les ventes de voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine ont augmenté de 30,9% par rapport au mois précédent. Tesla a annoncé mi-aout de nouvelles baisses de prix sur certains de ses modèles Y en Chine Après que ses ventes ont chuté de 31% en juillet par rapport à juin, selon la CPCA, marquant la première baisse mensuelle depuis décembre.