Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Le vendredi 9 juin 2023

Aujourd'hui à 15:00 Partager



Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que GM a annoncé adopter son système de charge des véhicules électriques, imitant la décision prise fin mai par son concurrent Ford . L'analyste Dan Ives (Wedbush) reste à surperformer et relève son objectif de cours sur la valeur, de 215 à 300 dollars contre 234 dollars à la clôture d'hier. Les clients de GM pourront accéder à 12 000 Superchargeurs Tesla et à un nombre croissant de Superchargeurs à partir de début 2024.



General Motors

General Motors est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé adopter le système de charge des véhicules électriques de Tesla : les clients de GM pourront accéder à 12 000 Superchargeurs Tesla et à un nombre croissant de Superchargeurs à partir de début 2024. GM imite la décision prise fin mai par son concurrent Ford . Ce choix " contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients ", et " pourrait aussi aider l'industrie à évoluer vers une norme de charge unique en Amérique du Nord ", selon Mary Barra, PDG de GM.



Coinbase

Moody's a abaissé la perspective de la note de crédit B2 de Coinbase, de stable à négative. Cette dégradation fait suite à la plainte déposée le 6 juin 2023 par la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'encontre de Coinbase, qui aurait opéré en tant que courtier en valeurs mobilières non enregistré, bourse nationale de valeurs mobilières et agence de compensation.



Visa

Selon des informations rapportées par Bloomberg, Visa serait proche de finaliser un accord dans le cadre du rachat du Brésilien Pismo. Selon des personnes proches du dossier, la transaction, dans le cadre de laquelle la société de technologie financière pourrait être évaluée à environ 1 milliard de dollars, pourrait être annoncée ce mois-ci. Pismo fournit des plateformes de paiement et bancaires basées sur le cloud.