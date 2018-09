Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 10 septembre 2018

0 0

Le géant chinois de l'e-commerce, Alibaba, a annoncé que son fondateur, Jack Ma, sera remplacé au poste de président par Daniel Zhang, qui occupe actuellement le poste de Directeur général. Ce passage de relais interviendra le 10 septembre 2019. Jack Ma demeure administrateur du groupe jusqu'à l'Assemblée générale de 2020. Alibaba a été fondé en 1999 et affiche une capitalisation de plus de 415 milliards de dollars.Le président américain a répliqué à Apple qui avait averti que les nouvelles taxes envisagées sur les importations chinoises affecteraient notamment les Apple Watch et ses casques sans fil. L'iPhone n'a, lui, pas été mentionné. " Les tarifs douaniers vont accroître le coût de nos opérations aux Etats-Unis, détourner nos ressources et désavantager Apple par rapport à ses concurrents étrangers, " a déclaré la firme technologique dans un document déposé auprès du Bureau du représentant américain au commerce.Boeing annonce un investissement dans le capital de BridgeSat, une entreprise basée à Denver spécialisée dans les solutions de communications optiques. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Créée en 2015, BridgeSat développe un réseau mondial de stations optiques terrestres pour accélérer et fiabiliser la transmission d'importants volumes de données dans l'espace.La Commission européenne a approuvé l'utilisation du médicament vedette de Merck & Co, Keytruda, en association avec la chimiothérapie dans le traitement du cancer du poumon.