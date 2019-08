Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 12 août 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACTIVISION BLIZZARD -2.57% 48.06 3.20% BARRICK GOLD CORP -0.42% 23.96 30.01%

Berenberg réitère sa recommandation Conserver sur Activision Blizzard, ainsi que son objectif de cours de 48 dollars, dans le sillage des résultats du deuxième trimestre 2019. Le bureau d'études juge le titre de l'éditeur américain de jeux vidéo correctement valorisé.Barrick Gold a dégagé, au titre de son deuxième trimestre 2019, un bénéfice net de 194 millions de dollars contre une perte nette de 94 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,09 dollar contre 0,07 dollar au deuxième trimestre 2018. Quant à la production aurifère, elle est passée de 1,065 million à 1,35 million d’onces.Rite Aid a annoncé la nomination de Heyward Donigan au poste de directeur, avec effet immédiat. Il succède ainsi à Johnn Standley, en poste depuis 2010. "L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans le positionnement de Rite Aid pour l'avenir, et nous sommes convaincus que Heyward est la bonne personne pour diriger l'entreprise en capitalisant sur les opportunités dans un environnement des soins de santé en constante évolution ", a déclaré Bruce Bodaken, Président du Conseil d'administration de Rite Aid.