Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 12 avril 2021

ALIBABALe goupe Internet chinois, Alibaba, s'est vu infliger une amende de 2,75 milliards de dollars de la part des régulateurs chinois pour abus de position dominante. Jamais une société n'avait été condamnée à une telle amende antitrust en Chine. Ce montant représente 4% de ses revenus. Le précédent record date de 2015, Qualcomm avait payé 975 millions de dollars pour des pratiques anticoncurrentielles. Une enquête a révélé qu'Alibaba punissait certains marchands qui vendaient des marchandises à la fois sur sa plateforme et sur celles de concurrents.MICROSOFTMicrosoft serait en discussions avancées en vue d'acquérir le spécialiste des logiciels d'imagerie et de reconnaissance vocale, Nuance, pour environ 16 milliards de dollars, affirme Reuters citant des sources proches du dossier. Si cette opération voyait le jour, il s'agirait de la seconde plus importante acquisition du groupe depuis le rachat de LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016.REGENERONRegeneron a annoncé que deux études cliniques positives supplémentaires confirmaient l'efficacité de son cocktail d'anticorps monoclonaux contre le Covid-19. Un essai a montré que l'injection sous-cutanée du traitement chez des patients asymptomatiques récemment infectés réduisait de 31% le risque global d'évolution vers une infection symptomatique. Une autre étude a montré que le traitement réduisait de 81% le risque d'infections symptomatiques chez les personnes qui partageaient un foyer avec une personne récemment testée positive au virus. Le groupe va demander le feu vert de la Fed.UBERUber reste confiant dans sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté trimestriel positif d'ici la fin de l'année 2021. C'est ce qu'a indiqué le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) dans un document réglementaire. Il faut dire que la demande se redresse plus fortement que prévu aux Etats-Unis. En mars, le groupe a même enregistré un nombre de réservations brutes record. Pour en profiter, Uber avait annoncé, la semaine dernière, qu'il mettrait sur la table 250 millions de dollars de bonus pour inciter ses chauffeurs américains à reprendre le volant.UNITED AIRLINESUnited Airlines table sur un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit une baisse de l’ordre de 66 % par rapport au premier trimestre 2019 (avant la pandémie). La compagnie aérienne américaine visait jusque-là un recul compris entre 65 % et 70 %. Le groupe déçoit toutefois les attentes du consensus FactSet qui s’établissaient à 3,35 milliards de dollars. A fin mars, United Airlines disposait de 21 milliards de dollars de liquidités disponibles. Le mois dernier, le groupe a constaté une accélération de la demande.