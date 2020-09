Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 14 septembre 2020

0

Amazon.com va embaucher jusqu'à 100 000 employés à temps plein et à temps partiel pour travailler dans ses entrepôts de distribution avant la saison des fêtes.Gilead a confirmé son projet d'acquisition de la biotech américaine Immunomedics pour 21 milliards de dollars. Gilead propose aux actionnaires du laboratoire spécialisé dans les cancers rares 88 dollars par action, soit plus du double de leur valeur actuelle (42,25 dollars). ; Gilead financera l'opération en cash à hauteur de15 milliards de dollars et en obligations à hauteur de six milliards. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.Le spécialiste des processeurs et cartes graphiques Nvidia a annoncé le rachat du concepteur de puces ARM à Softbank pour 40 milliards de dollars. Dans le détail, il versera à SoftBank un total de 21,5 milliards de dollars en actions ordinaires et 12 milliards de dollars en espèces, dont 2 milliards de dollars payables à la signature. 44,3 millions de titres Nvidia seront émis. En outre, la firme japonaise peut recevoir jusqu'à 5 milliards de dollars en espèces ou en actions ordinaires dans le cadre d'un complément de prix, dépendant de l'atteinte de certains objectifs financiers.Oracle aurait remporté l'appel d'offres pour le rachat des opérations américaines de l'application de partage de vidéos TikTok, battant Microsoft, ont déclaré des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Il ne s'agirait pas d'une vente directe, Oracle deviendrait le " partenaire technologique de confiance " de TikTok aux États-Unis. Selon Reuters, le géant des logiciels assumerait la gestion des données personnelles des utilisateurs de Tiktok aux États-Unis.