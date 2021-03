Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 15 mars 2021

© AOF 2021

BLACKSTONEExtended Stay America, groupe hôtelier spécialise dans les séjours de longue durée, a annoncé son rachat à parité par les fonds private equity Blackstone et Starwood Capital, pour environ 6 milliards de dollars. Dans le détail, ils proposent 19,50 dollars par action, soit une prime de 15,1% par rapport au cours de clôture de vendredi.ELI LILLYEli Lilly a publié ce week-end une étude sur les résultats de l'étude de phase 2 portant sur l'efficacité de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab. Si ceux-ci s'avèrent prometteurs, le donanemab ralentissant de façon constante le déclin cognitif et fonctionnel, avec des fourchettes de 20 à 40 % pour tous les critères d'évaluation secondaires, ils n'ont pas impressionné les analystes qui s'attendaient à mieux.GENMARKRoche a racheté l'américain Genmark Diagnostics pour 1,8 milliard de dollars, en numéraire. Le groupe suisse a proposé 24,05 dollars par action, soit une prime de 43% par rapport au cours du 10 février avant rumeurs de rachat. Roche a valorisé sa cible à 9,4 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021. Roche se renforce sur le segment du diagnostic syndromique qui a fortement bénéficié de la crise sanitaire.SOUTHWEST AIRLINESMême si le contexte reste difficile, en raison de la crise du Covid-19, il y a du mieux pour Southwest Airlines qui a relevé ses prévisions pour le mois de mars 2021. La compagnie aérienne américaine anticipe désormais un repli de ses capacités de 14% sur un an, contre une estimation précédente de -15%. Sur ce même mois, Southwest anticipe désormais une baisse de 15% à 20% de son revenu d’exploitation, contre une précédente fourchette de -20% à -30%.