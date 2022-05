Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 16 mai 2022

© AOF 2022

Ford a cédé 7 millions de titres Rivian. Le constructeur automobile américain en a retiré 188,2 millions de dollars. Le prix de vente était de 26,88 dollars par action. C’est ce que montre un avis boursier publié vendredi. En préouverture de Wall Street, Rivian recule de 0,6%.Jetblue Airways a lancé une offre d'achat hostile sur la compagnie à bas coûts Spirit Airlines. Le prix de l'offre est de 30 dollars par action, en cash, ce qui représente une prime de 77% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Récemment, Spirit Airlines avait repoussé les avances de Jetblue et favorisé le projet de rachat proposé par Frontier Group Holdings. En préouverture de Wall Street, Jetblue Airways recule de 1,6%, tandis que Spirit Airlines bondit de plus de 14%.McDonald's a déclaré vouloir se retirer du marché russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a entamé le processus de vente de l'ensemble de son portefeuille de restaurants. Le géant de la restauration rapide cherche à vendre l'entreprise à un acheteur local et anticipe une charge de 1,2 à 1,4 milliard de dollars. Le groupe était présent dans le pays depuis 30 ans.La Commission européenne a conclu un accord avec Pfizer et BioNTech pour établir un nouveau calendrier de livraison de leur vaccin Covid-19 dans sa version actuelle ou actualisée à venir. Le nouveau calendrier prévoit désormais une livraison des doses à partir de septembre et non plus en juin, et durant la période d'automne et d'hiver 2022.Tesla retarderait d'au moins une semaine son plan visant à ramener la production de son usine de Shanghaï au niveau d'avant le confinement de la ville chinoise suite à la nouvelle vague de Covid. C’est ce que montre un document interne consulté par Reuters. L’agence de presse ajoute que la firme d’Elon Musk comptait augmenter sa production sur place à 2 600 véhicules par jour à partir de ce lundi. En préouverture de Wall Street, le titre du constructeur de véhicules électriques est quasi-stable.Elon Musk a indiqué ce week-end que la direction juridique de Twitter l'accuse d'avoir violé un accord de confidentialité en révélant qu'il utilise un échantillon de 100 followers pour évaluer le nombre de faux comptes sur le réseau social. Le vibrionnant inventeur a annoncé vendredi que son projet de rachat du réseau social de microblogging pour 44 milliards de dollars était suspendu provisoirement.