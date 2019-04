Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 1er avril 2019

0

Publicis a confirmé étudier l'éventuelle acquisition d'Epsilon, un acteur majeur dans la data et les solutions marketing ciblées, filiale d'Alliance Data Systems Corporation. " Ceci étant dit en l'état actuel des discussions et de l'examen du dossier, le Groupe ne peut donner d'indications ni sur la probabilité d'une offre, ni en quels termes celle-ci serait faite au cas où le Groupe décidait de déposer une offre ", a précisé Publicis, qui informera le marché au cas où cette acquisition se concrétiserait.L'Ethiopie ne publierait pas aujourd’hui de rapport préliminaire sur les causes du crash d’un Boeing 737 Max 8 d'Ethiopian Airlines, le 10 mars dernier. C’est ce qu’avance Reuters sur la base d’une source proche du ministère des Affaires étrangères. Le rapport pourrait être dévoilé dans le courant de la semaine, a ajouté le média.Restant Neutre sur Coty avec un objectif de cours de 10 dollars, JPMorgan a ajouté la société à la liste des valeurs recommandées à la vente. Le bureau d'études a justifié sa décision par la pression sur le titre à court terme qu'il prévoit à la suite de la décision de JAB de porter sa participation de 40% à 50,1%/60% du capital en rachetant des actions. Le broker anticipe en effet un recalibrage du poids de Coty dans les indice MSCI et Russel, mais aussi une possible sortie du S&P 500 car il ne respecterait plus la condition d'avoir au moins 50% de flottant.« Je suis convaincu que les gouvernements et les régulateurs doivent jouer un rôle plus actif », a déclaré le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche et trois autres grands journaux mondiaux. « Faire évoluer la régulation d'Internet nous permettra de préserver ce qu'Internet a de meilleur - la liberté pour les gens de s'exprimer et l'opportunité pour les entrepreneurs de créer - tout en protégeant la société de préjudices plus larges », a-t-il ajouté.