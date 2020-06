Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 1er juin 2020

0

COTYCoty a signé un accord en vue de céder une participation majoritaire de son activité de produits capillaires dont les marques Wella et Clairol au groupe de capital-investissement KKR. La transaction valorise les actifs concernés à 4,3 milliards de dollars. KKR détiendra 60% des actifs. Cotyy recevra un milliard de dollars sous la forme d'un investissement direct et 2,5 milliards de dollars en numéraire. Par ailleurs, le groupe américain de cosmétiques a nommé Peter Harf, actuel président, au poste de directeur général à la place de Pierre Laubies.GILEADGilead a publié les résultats de son étude de phase 3 du remdesivir chez des patients atteints de Covid-19 modéré. L'étude démontre qu'un traitement de 5 jours du remdesivir a entraîné une amélioration clinique significativement plus importante que le traitement traditionnel.KKRLe secteur des fusions-acquisitions sort de la torpeur dans laquelle l'avait plongé le coronavirus. KKR, Providence et Cinven se sont associés pour lancer une offre amicale sur l'opérateur télécom espagnol Masmovil de 2,96 milliards d'euros. Des actionnaires détenant 29,56% du capital du groupe ibérique ont déjà accepté l'offre de 22,50 euros par titre. A Madrid, le titre bondit de 23% à 23,02 euros. L'action avait clôturé vendredi dernier à 18,72 euros.PFIZERVendredi soir, Pfizer a annoncé l'échec de son traitement expérimental contre le cancer du sein palbociclib. Ce médicament également connu sous le nom d'Ibrance, était en phase 3, soit la dernière avant une éventuelle commercialisation.