Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 21 mars 2022

Fnac-Darty vient d'annoncer avoir rejoint le réseau de Centres de Services Agréés Apple (CSAA) en France, via sa filiale WeFix, un spécialiste de la réparation express de smartphones et tablettes. L'enseigne aura désormais accès aux pièces détachées de la marque et les équipes WeFix seront formées au savoir-faire et à l'utilisation des outils Apple.Berkshire Hathaway a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de toutes les actions en circulation de l'assureur Alleghany Corporation pour 848,02 dollars l'unité en espèces. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, représente une valeur totale des capitaux propres d'environ 11,6 milliards de dollars. Le prix d'acquisition représente un multiple de 1,26 fois la valeur comptable d'Alleghany au 31 décembre 2021, une prime de 29 % par rapport au cours moyen des actions d'Alleghany au cours des 30 derniers jours.Le compagnie aérienne China Eastern Airlines a suspendu tous les vols de ses appareils de type Boeing 737-800, selon les médias officiels chinois. La décision a été prise après le crash ce lundi d'un 737 de la compagnie sur une montagne dans le sud-ouest de la Chine. Plus de 130 personnes étaient à son bord. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Les raisons du crash sont encore inconnues. Le vol reliait Kunming et Canton.Walt Disney a annoncé son intension de fermer son parc d'attraction Disneyland à Shanghai jusqu'à nouvel ordre en raison d'un pic de covid dans le Nord-Est de la Chine.General Motors a annoncé avoir acquis la participation de SoftBank Vision Fund 1 dans Cruise, un spécialiste de la conduite autonome et électrique, pour 2,1 milliards de dollars. GM réalisera par ailleurs un investissement supplémentaire de 1,35 milliard de dollars dans Cruise, remplaçant un engagement précédent pris par le fonds en 2018. GM avait acquis une participation majoritaire dans cette société en 2016.