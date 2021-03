Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 22 mars 2021

© AOF 2021

BLACKSTONE GROUPBlackstone a formulé une offre de six milliards de dollars sur l'opérateur de casinos australien Crown Resorts. Cette offre survient alors que les autorités de contrôle enquêtent sur le groupe et menacent de lui retirer ses licences d'exploitation. La proposition de 11,85 dollars australiens par action fait ressortir une prime de 20% par rapport au cours de clôture de l'action vendredi dernier. La proposition est subordonnée à l'autorisation donnée par les autorités australiennes des jeux de hasard à Blackstone de posséder et d'exploiter les casinos Crown à Sydney, Melbourne et Perth.FORDLa pénurie mondiale de puces électroniques continue de faire sentir ses effets sur le secteur automobile. Ford a annoncé samedi qu’il allait devoir réduire la production sur deux sites américains. Il s’agit d’un site basé dans l’Ohio et d’un autre dans le Kentucky.