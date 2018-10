Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 22 octobre 2018

0 0

Hasbro publie un bénéfice net en repli, passant de 265,6 millions au troisième trimestre 2017 à 263,9 millions de dollars pour la même période de l’exercice en cour. Les revenus s'élèvent à 1,57 milliard de dollars, en dessous des estimations des analystes (1,71 milliard de dollars). Le groupe a fait état d’une baisse de 24% de ses ventes trimestrielles à l’international, en raison de la perte de revenus de Toys "R" us, et de l’évolution des tendances d’achats consommateurs.General Electric et Siemens ont signé des protocoles d'accord avec l'Irak pour reconstruire l'infrastructure électrique du pays. Auparavant favori pour remporter le contrat, Siemens devra finalement le partager avec l'américain General Electric. Selon un fonctionnaire du ministère irakien de l'électricité, les pressions des États-Unis furent nombreuses : "Nous avons reçu des offres clés de Siemens, puis de General Electric, pour réorganiser le secteur de l'électricité en Irak... la pression exercée par les Américains a été forte".Le groupe de services pétroliers Halliburton a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Il a vu son bénéfice net bondir de 19,2% à 435 millions de dollars. Corrigé des éléments exceptionnels et au titre des activités poursuivies, le bénéfice par action est ressorti à 50 cents, soit 1 cent de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 13,4% à 6,17 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 6,11 milliards de dollars.Nomura a relevé sa recommandation de Neutre à Achat sur Intel, avec un objectif de cours maintenu à 50 dollars. Le bureau d'études précise qu'il ne sait pas s'il s'agit d'un conseil d'Achat tactique ou d'une idée d'investissement pour une plus longue durée. Il explique que les récents commentaires de la Direction, qui servir en priorité les segments de haute performance du marché en raison d'une contrainte d'offre, sont de bon augure pour les résultats et en particulier la marge brute.Le président de Sears Holdings, Eddie Lampert, serait en discussion avec un potentiel partenaire pour contribuer au financement d'un prêt de 300 millions de dollars, selon plusieurs sources. Pour rappel, le distributeur s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le 15 octobre. Le groupe commencera à fermer 142 magasins déficitaires d'ici la fin de l'année afin. Par ailleurs, il envisagerait la cession d'une partie de ses magasins, dans le cadre d'une vente aux enchères organisée dans la procédure de faillite.L'équipementier automobile japonais Calsonic Kansei, détenu par le fonds KKR, va racheter Magneti Marelli à Fiat Chrysler Automobiles pour 6,2 milliards d'euros. L'opération donnera naissance à Magneti Marelli CK Holdings, un équipementier d'envergure mondial et affichant un chiffre d'affaires annuel de 15,2 milliards d'euros. Sous réserve des autorisations usuelles, la transaction devrait être finalisée durant le premier semestre 2019. L'annonce de cette opération confirme les informations dévoilées par Bloomberg mi-septembre.