Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Lundi 24 mai 2021

JOHNSON & JOHNSONJohnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 au Japon.VIRGIN GALACTICVirgin Galactic a réalisé avec succès son troisième vol spatial et le premier et le premier lancé depuis sa base du Nouveau-Mexique. Deux pilotes étaient aux commandes de la navette VSS Unity de la compagnie de tourisme spatial créée par l’homme d’affaires britannique Richard Branson. VSS Unity a atteint Mach 3 (trois fois la vitesse du son soit, environ 3700 kilomètre par heure). Ce succès met fin à une série de retards d'essais qui a fait chuter l'action de près de 75% entre son plus haut de février et son plus bas de mai.