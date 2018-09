Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 24 septembre 2018

0 0

COCA-COLACoca-Cola a acquis l'une des marques françaises emblématiques des années 80, Tropico auprès de la famille Folliet. Avec cette boisson aux fruits créée en 1982 et qui réalise un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros, le groupe américain réalise son premier achat d'une marque française. Plus légère que les jus de fruits (elle est composée à 85 % d'eau), elle a un potentiel important, selon Coca-Cola.MICHAEL KORSLe spécialiste américain du luxe « accessible » Michael Kors aurait conclu un accord pour prendre le contrôle de la maison de luxe italienne Versace, pour un montant dépassant les deux milliards de dollars. Telles sont les informations dévoilées par Reuters, sur la base de trois sources au fait des négociations. L'annonce officielle serait faite cette semaine, ajoute le média, qui précise que le fonds américain Blackstone, qui détient 20% du groupe depuis 2014, en sortirait.SIRIUS XM RADIO/PANDORASirius XM Radio a annoncé le rachat de Pandora pour 3,5 milliards de dollars. L’opérateur de radios par satellite a proposé 1,44 action nouvellement émise par titre de la webradio. Pandora est ainsi valorisé 10,14 dollars par action, soit une prime de 13,8% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes au cours des 30 derniers jours. Elle a été approuvée par les deux conseils d’administration et devrait être finalisée au premier trimestre 2019.SKY/COMCAST/FOX/DISNEYDans la bataille pour le rachat de l’opérateur de télévision par satellite, Sky, le groupe de médias américain Comcast est ressorti vainqueur en proposant 30,6 milliards de livres sterling, une offre supérieure à celle de 21st Century Fox. Le premier a offert 17,28 livres sterling par action en numéraire et le second, 15,67 livres. Il s’agit d’une lourde défaite pour 21st Century Fox, qui détenait déjà 39% de Sky.